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Herida una mujer de 86 años tras la salida de vía de un coche en la AP-7 a su paso por Benissa

La víctima ha sido trasladada con contusiones al Hospital de Dénia

Ambulancias en imágenes de archivo.

Ambulancias en imágenes de archivo.

Ambulancias / DELGADO

J. A. Giménez

Europa Press

Una mujer de 86 años ha resultado herida con contusiones tras la salida de vía de un coche en la AP-7, a la altura de Benissa, en dirección hacia Dénia.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido sobre las 11.00 horas el aviso de la salida de vía del vehículo.

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Hasta el lugar se ha trasladado una unidad de soporte vital básico (SVB), cuyo equipo sanitario asistió a la mujer por contusiones. La herida ha sido trasladada al Hospital de Dénia.

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