Herida una mujer de 86 años tras la salida de vía de un coche en la AP-7 a su paso por Benissa

Una mujer de 86 años ha resultado herida con contusiones tras la salida de vía de un coche en la AP-7, a la altura de Benissa, en dirección hacia Dénia.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido sobre las 11.00 horas el aviso de la salida de vía del vehículo.

Hasta el lugar se ha trasladado una unidad de soporte vital básico (SVB), cuyo equipo sanitario asistió a la mujer por contusiones. La herida ha sido trasladada al Hospital de Dénia.