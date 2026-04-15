La Vía Verde de Dénia: el plan alternativo perfecto para escapar de la masificación de la Santa Faz

Alicante se prepara para vivir mañana uno de los días más multitudinarios del año con la celebración de la romería de la Santa Faz. Miles de personas recorrerán a pie los cerca de ocho kilómetros que separan el centro de la ciudad del monasterio, en una jornada marcada por la tradición, la devoción y también por las grandes aglomeraciones. Es una cita imprescindible en el calendario festivo alicantino.

Sin embargo, no todos optan por sumarse a esta peregrinación. Cada vez son más quienes buscan planes alternativos para aprovechar el día festivo sin renunciar al aire libre, pero evitando las concentraciones masivas. En este contexto, la provincia ofrece múltiples opciones para desconectar, desde rutas de montaña hasta paseos costeros más tranquilos.

Vía Verde de Dénia

Si eres de los que prefieren evitar la multitud y apostar por un plan más relajado, la Vía Verde de Dénia se presenta como una de las mejores alternativas. Este recorrido, ubicado al norte de la provincia, permite disfrutar de una jornada de senderismo o paseo en bicicleta en un entorno natural, prácticamente en solitario si se compara con la masificación de la Santa Faz.

Se trata de una ruta sencilla y accesible, con una longitud total de algo más de 11 kilómetros (ida y vuelta) y un desnivel prácticamente inexistente. Esto la convierte en una opción ideal tanto para familias con niños como para personas que buscan un paseo sin dificultad. El tiempo estimado para completarla ronda las dos horas y media, aunque puede adaptarse al ritmo de cada visitante.

El recorrido discurre por el antiguo trazado ferroviario que unía Dénia con Gandía, una línea histórica que comenzó a funcionar en el siglo XIX y que estuvo activa hasta la década de 1970. Hoy, ese pasado industrial se ha transformado en un camino natural acondicionado, con firme de tierra compactada y tramos asfaltados que facilitan el tránsito a pie, en bicicleta e incluso en silla de ruedas.

Caminar entre naranjos

Uno de los mayores atractivos de la Vía Verde de Dénia es su entorno. El camino atraviesa amplias zonas de campos de cultivo, especialmente de naranjos, y discurre en paralelo a la costa, lo que permite disfrutar de un paisaje abierto y luminoso. A lo largo del recorrido también se pueden encontrar pequeñas infraestructuras como pasarelas de madera, puentes y áreas de descanso con mesas de pícnic, perfectas para hacer una pausa.

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El punto de inicio se sitúa cerca del casco urbano de Dénia, en la zona de la Partida Negrals, y desde allí el camino avanza en dirección a localidades como El Verger o Els Poblets. Además, para quienes quieran alargar la experiencia, existen conexiones con otros itinerarios que atraviesan la Marjal de Pego-Oliva e incluso enlazan con la Vía Verde de La Safor, ampliando considerablemente las posibilidades de la ruta.