Abandonado y asediado por la maleza: así está el centro de enfermos mentales de Dénia
El alcalde y la diputada socialista Silvia Gómez acusan al Consell del PP de "abandonar y atacar a los más vulnerables"
Más de 1.300 mayores dependientes están en lista de espera para que les den plaza en una residencia en la Marina Alta
Abandonado y asediado por la maleza. El centro específico de enfermos mentales (CEM) y centro de rehabilitación e integración social (CRIS) de Dénia, cuyas obras suben a 6,2 millones de euros, está paralizado desde no se sabe cuando. El gobierno de Dénia (PSPV y Compromís) ha pedido a la conselleria de Servicios Sociales que le informe de si va a reanudar las obras. No hay respuesta. La estructura se va acabada. Pero salta a la vista que estas obras llevan suspendidas desde hace bastante tiempo. Hay sacos de cemento y materiales apilados. La obra se dejó de un día para otro. Nada se ha movido. Está junto al HACLE (hospital de crónicos) de la Pedrera.
Los diputados autonómicos del PSPV Silvia Gómez y José Chulvi han estado hoy en Dénia y se han asomado desde fuera, junto al alcalde, el socialista Vicent Grimalt, y varios concejales, a las obras del CEM y el CRIS. El alcalde ha recordado que el ayuntamiento cedió los terrenos en 2009. El Consell licitó las obras. Comenzaron en 2023. No se sabe exactamente cuando se paralizaron.
Silvia Gómez ha acusado al Consell del PP de "abandonar y atacar a los más vulnerables". "Al PP y a Vox les importa muy poco lo que les pase a los más vulnerables y a sus familias". Ha lamentado que la conselleria de Servicios Sociales haya renegado del Pla Convivint de infraestructuras sociosanitarias del Govern del Botànic.
La diputada del PSPV ha lamentado que el Consell rechace construir la segunda residencia de Dénia. En la Marina Alta, hay 1.330 mayores dependiente que están en lista espera para lograr una plaza en una residencia. En Dénia, son 321. La única residencia, la de Santa Llúcia, es de gestión municipal. La lista de espera llega a los dos años.
Mientras, José Chulvi ha advertido que el PP "degrada los servicios sociales" para privatizarlos. Ha expresado el apoyo del PSPV a las familias y profesionales del centro ocupacional y de día de Aprosdeco en la Xara (este martes realizaron una protesta para exigir que la conselleria les pagara los 600.000 euros que les debe). "El Consell no paga esos 600.000 euros y sí se gastará entre 10 y 12 millones de eruos en cambiar el color corporativo histórico de la Generalitat y poner el azul del PP".
Sin respuesta de la conselleria
La concejala de Servicios Sociales, Melani Ivars, ha añadido que la conselleria de Servicios Sociales no le da cita al ayuntamiento. El alcalde ha recordado que la última reunión la tuvieron en octubre de 2025 y la entonces secretaria autonómica y ahora consellera, Elena Albalat, les aseguró que incluirían las obras de la residencia en el plan autonómico de infraestructuras. Pero ya no supieron nada más. "No les importan las personas. Les importan los promotores y los especuladores", ha denunciado el alcalde.
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