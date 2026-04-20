Colas desde buena mañana en la Oficina de Atención al Ciudadano de Xàbia por la regularización de migrantes

Los ayuntamientos siempre son esenciales. Es la administración más cercana. Y también lo es ahora, en el proceso extraordinario de regularización de migrantes aprobado por el consejo de ministros el pasado martes. En Xàbia, decenas de personas han acudido de buena mañana a la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) para obtener la documentación necesaria para acogerse a la regularización. Un documento imprescindible para acreditar la residencia en España durante al menos 5 meses es el certificado de empadronamiento. La cola se ha empezado a formar incluso una hora antes de que abriera la OAC.

Ha sido abrir este servicio municipal y comenzar una actividad frenética. Las personas se lo toman con paciencia. El personal municipal está atendiendo a todos. Los trabajadores saben que les esperan unos días de no parar.

Las colas que hoy se ven en la OAC de Xàbia también se están dando en todas las oficinas de atención al ciudadano de los ayuntamientos de la Marina Alta. La regularización ofrece seguridad jurídica y facilita la integración social y laboral de migrantes que estaban en situación irregular. En los pueblos de la comarca, donde la inmigración es esencial para poder mantener el progreso económico y social, este proceso se ha recibido muy bien. Eso sí, las plantillas de trabajadores de las oficinas de atención y de los servicios sociales son limitadas. Esperan días de colas y de sobrecarga de trabajo.

Charla informativa

Además, el Ayuntamiento de Xàbia ha organizado una charla informativa dirigida a la ciudadanía con el objetivo de explicar el proceso de regularización extraordinaria y resolver dudas sobre los distintos trámites disponibles.

La sesión tendrá lugar el próximo 22 de abril a las 19:30 horas en la Sala Polivalente del Portal del Clot, y está abierta a todas las personas interesadas.

La cola en la OAC de Xàbia, a primera hora de este lunes / A. P. F.

Esta regularización se dirige, sobre todo, a aquellas personas que puedan acreditar que vivían en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que han permanecido en el territorio al menos cinco meses de manera continuada. Además, es imprescindible no tener antecedentes penales, un requisito clave para poder acceder al proceso.

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Situación social ya existente

En cuanto al procedimiento, las personas interesadas deben presentar una solicitud aportando documentación que demuestre su estancia en el país y el cumplimiento de los requisitos establecidos, como un documento de antecedentea penales. El proceso puede realizarse de manera telemática o presencial e incluye la revisión individualizada de cada caso por parte de la administración. Si la solicitud es aceptada, se otorga un permiso temporal de residencia y trabajo, que permite salir de la situación de irregularidad y acceder a derechos básicos. En conjunto, se trata de una iniciativa que pretende regularizar a estas personas y adaptar la realidad administrativa a una situación social ya existente. Aunque el plazo para esas citas presenciales ya está abierto, no será hasta el próximo lunes, 20 de abril, cuando se podrá acudir en persona a uno de los puntos habilitados para el trámite: cinco Oficinas de Extranjería (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia); 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes.