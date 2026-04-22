Detenido en Moraira: simulaba que hablaba por teléfono para robar al descuido a sus víctimas bolsos y carteras

Su "modus operandi" es más viejo que la picor. Se hacía el despistado. Simulaba que hablaba por teléfono. Y, cuando los clientes de bares y restaurantes (se hallaban sobre todo en las terrazas), se descuidaban, les afanaba el bolso, la cartera u otras pertenencias. Y, en nada, se esfumaba. La Guardia Civil, en el marco de la investigación Kchori, han procedido a la detención de un varón de 60 años como presunto autor de 25 hurtos al descuido en establecimientos de hostelería y un delito de estafa mediante uso fraudulento de tarjetas bancarias, todos ellos cometidos en diversos municipios de la Marina Alta.

La investigación se inició el 18 de marzo, cuando los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Moraira se encontraban realizando un servicio de vigilancia de zonas turísticas en el municipio. Observaron a un varón en actitud sospechosa con unos clientes en la terraza de un establecimiento.

Inmediatamente, se procedió a su identificación, acreditando que le constaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Benidorm por diversos hurtos, así como una orden de expulsión del territorio nacional por otros hechos. Además, uno de los agentes le reconoció por ser el presunto autor de un delito de hurto ocurrido el pasado mes de febrero en el mismo municipio.

En esta actuación, los agentes intervinieron un dispositivo de telefonía móvil, más de 100 euros en efectivo y la gorra utilizada para ocultar su rostro cuando presuntamente cometía los hurtos.

Tras diversas gestiones, los agentes con el apoyo de los Puesto Principales de Altea y Calp, vincularon al individuo con 25 delitos de hurto y otro de estafa mediante uso fraudulento de tarjeta bancaria, todos ellos ocurridos en los municipios de Teulada, Moraira, Calp y Altea con el mismo método delictivo. La suma total de los elementos hurtados por este varón asciende a más de 10.000 euros.

Merodear a las víctimas

El presunto autor se aproximaba a los clientes de los establecimientos, merodeándolos mientras simulaba tener una conversación telefónica, y al descuido tapaba las pertenencias de las víctimas para posteriormente marcharse del lugar sin levantar sospechas.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, que decretó su puesta en libertad con medidas de prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte.

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La Guardia Civil, para evitar ser víctima de este tipo de hechos, recomienda desconfiar de las personas que se acercan demasiado e intentan distraerte y evitar dejar las pertenencias lejos de tu contacto visual.