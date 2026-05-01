Arde un coche y provoca una gran humareda en un camino próximo al centro urbano de Benitatxell
La Policía Local, Protección Civil y los bomberos sofocaron a toda prisa las llamas y evitaron que se propagasen a los bancales
Teresa Andreu
El Poble Nou de Benitatxell
Susto en el Poble Nou de Benitatxell. La humareda era para sobresaltarse. Un coche que circulaba por el Camí de la Carrasca, próximo al centro urbano, se prendió fuego. Las llamas fueron violentísimas. El vehículo acabó totalmente calcinado. El denso humo se divisaba desde buena parte del término municipal.
Rápida extinción
En seguida llegaron la Policía Local, Protección Civil y los bomberos. Sofocaron a toda prisa las llamas. Evitaron que se propagasen a los bancales, lo que ya hubiera generado un incendio rural y hubiera complicado la extinción. Los agentes cerraron el camino.
El susto pilló a los vecinos y vecinas preparándose para el inicio de las fiestas de la Rosa.
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