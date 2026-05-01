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Arde un coche y provoca una gran humareda en un camino próximo al centro urbano de Benitatxell

La Policía Local, Protección Civil y los bomberos sofocaron a toda prisa las llamas y evitaron que se propagasen a los bancales

La densa humareda que generó el incendio

La densa humareda que generó el incendio / Protección Civil de Benitatxell

Teresa Andreu

El Poble Nou de Benitatxell

Susto en el Poble Nou de Benitatxell. La humareda era para sobresaltarse. Un coche que circulaba por el Camí de la Carrasca, próximo al centro urbano, se prendió fuego. Las llamas fueron violentísimas. El vehículo acabó totalmente calcinado. El denso humo se divisaba desde buena parte del término municipal.

El coche quedó totalmente calcinado

El coche quedó totalmente calcinado / Policía Local de Benitatxell

Rápida extinción

En seguida llegaron la Policía Local, Protección Civil y los bomberos. Sofocaron a toda prisa las llamas. Evitaron que se propagasen a los bancales, lo que ya hubiera generado un incendio rural y hubiera complicado la extinción. Los agentes cerraron el camino.

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Otra imagen del coche carbonizado

Otra imagen del coche carbonizado / Policía Local de Benitatxell

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