Arde un coche y provoca una gran humareda en un camino próximo al centro urbano de Benitatxell

Susto en el Poble Nou de Benitatxell. La humareda era para sobresaltarse. Un coche que circulaba por el Camí de la Carrasca, próximo al centro urbano, se prendió fuego. Las llamas fueron violentísimas. El vehículo acabó totalmente calcinado. El denso humo se divisaba desde buena parte del término municipal.

El coche quedó totalmente calcinado / Policía Local de Benitatxell

Rápida extinción

En seguida llegaron la Policía Local, Protección Civil y los bomberos. Sofocaron a toda prisa las llamas. Evitaron que se propagasen a los bancales, lo que ya hubiera generado un incendio rural y hubiera complicado la extinción. Los agentes cerraron el camino.

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Otra imagen del coche carbonizado / Policía Local de Benitatxell

El susto pilló a los vecinos y vecinas preparándose para el inicio de las fiestas de la Rosa.