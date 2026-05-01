Tenso pleno en Xàbia: el voto de calidad de la alcaldesa salva la cesión del terreno para el colegio de barracones

El día de la educación y del deportivo "fair play" ha sido el día en el que la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, ha pegado dos gritos (se ha encarado con la socialista Isabel Moreno) y en el que el PSOE ha amagado con una picardía: impugnar el acuerdo de pleno de poner a disposición de la conselleria de Educación el terreno para instalar el colegio provisional de barracones. Tenso pleno. Tensísimo. El gobierno local (PP y CPJ) ha sacado adelante por los pelos el acuerdo de ceder la parcela, de 10.000 metros cuadrados y situada en la zona deportiva del Freginal. Mientras, PSOE y Vox han votado en contra. La votación, empatada. La portavoz de Compromís, Carme Català, se ha abstenido. La alcaldesa ha tenido que hacer valer su voto de calidad.

El portavoz socialista, José Chulvi, ha pedido que el punto se quedara sobre la mesa. Ha afirmado que falta documentación obligatoria y el trámite de convocar una exposición pública. La secretaria municipal le ha dicho que el expediente estaba completo, dado que no estaban aprobando una cesión, sino una puesta a disposición temporal y que el ayuntamiento mantiene en todo momento la titularidad de los terrenos. El portavoz de Vox, José Marcos Pons, ha puesto la nota estrambótica. Ha planteado que el ayuntamiento, en lugar de sacrificar suelo deportivo para un colegio provisional, compre "un bancal de naranjos de los muchos que se están muriendo de asco".

¿A quién quieres más, a mamá o a papá? Ese era el tenor del debate. Trascendente a más no poder. La concejala de Educación, Mavi Pérez, ha defendido que se dé prioridad a la educación. Ha dicho que le han propuesto a la conselleria hasta cinco parcelas y que, al final, la que ha aceptado es la del Freginal, la dotacional deportiva y donde estaba previsto que se construyera el segundo pabellón deportivo de Xàbia, una obra de 8,5 millones de euros. "Las aulas están saturadas. No le podemos decir a una familia que no vamos a escolarizar a sus hijos. Ahora lo prioritario es la educación", ha dicho la concejala, que ha insistido en que la cesión es por 5 años, plazo en el que debe estar construido el sexto colegio definitivo. Irá en la partida de les Mesquides. Xàbia cedió los terrenos en 2007. ¡Hace 19 años!

Pero los concejales socialistas Alberto Tur e Isabel Moreno han asegurado que nadie se cree que en 5 años esté el nuevo colegio. Moreno ha aludido a pueblos en los que los colegios provisionales de barracones llevan 10 y 14 años. Los dos han recalcado que se hipoteca el futuro deportivo de Xàbia. Las instalaciones deportivas no dan más de sí. También están saturadísimas. Han pedido que se busque otro terreno para el colegio provisional. "Busquemos debajo de las piedras", ha dicho Moreno, que ha convenido, eso sí, que el colegio provisional es una prioridad absoluta. Ha pedido "repensar" la cesión. Y la alcaldesa ha estallado.

Ha pegado dos gritos. Le ha recriminado a Moreno que no se puede ni esperar ni repensar y que la emergencia educativa de Xàbia no da margen para ponerse ahora a buscar otro terreno. "La educación es un derecho fundamental. El deporte también es prioritario, pero ahora la urgencia es que se instale el colegio provisional. Xàbia necesita aulas". Y ha arremetido contra el PSOE: "¡Caramba, todo es poner pegas!".

La concejala de Educación ha pedido ir "todos de la mano". "La saturación educativa es insostenible. Cedemos la parcela que la conselleria nos ha aceptado. Ahora lo importante es que se pongan pico y pala a construir el colegio definitivo y esté lo más pronto posible".

Un "error histórico"

Mientras, el portavoz socialista ha avisado del "error histórico" de sacrificar el desarrollo deportivo de Xàbia y renunciar a un pabellón que estaba listo para licitarse.

La portavoz de Compromís, Carme Català, ha dicho que ella también tiene "la espina clavada" del auditorio, cuyas obras (solo está parte de la estructura) llevan paralizadas la tira de años. "Pero si tengo que elegir entre el auditorio y una escuela nueva, elijo la escuela". Ha apuntado que la falta de espacios culturales obliga a que niños y niñas que estudian música se tengan que ir al Poble Nou de Benitatxell. Y ha recordado que otra reivindicación histórica es la de crear una pista de atletismo, y nadie se acuerda.

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Y ha llegado la votación. PP y CpJ, los partidos del gobierno local, no tienen mayoría. Hoy, por primera vez, podían perder un punto capital. Les ha salvado la abstención de Carme Català. El "no" de PSOE y Vox ha obligado a la alcaldesa a hacer valer su voto de calidad.