El Ayuntamiento de Calp alerta de una posible afección de la piscifactoría a las aguas del Penyal d’Ifach y la Serra Gelada

La Junta Rectora del Parque Natural del Penyal d’Ifac se reunió el pasado jueves en su primera sesión desde diciembre de 2022, con una agenda marcada tanto por el balance de los últimos años como por nuevas preocupaciones medioambientales. Entre ellas, destacó la advertencia trasladada por el Ayuntamiento de Calp sobre la posible afección de los vertidos de una piscifactoría cercana a las aguas del entorno protegido y que comprende parajes como el Peñón d´Ifach y Serra Gelada.

Uno de los puntos que centró mayor atención fue trasladado por el concejal Pere Moll al argumentar la preocupación municipal por los efluentes generados por la piscifactoría que le llevó a solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente una revisión del Plan de Seguimiento Ambiental de la instalación. Aunque esta infraestructura no depende directamente del parque ni de su Junta Rectora, el edil advirtió de que sus vertidos podrían afectar tanto a las aguas del propio Penyal d’Ifac como a las del cercano Parc Natural de la Serra Gelada.

En este sentido, Moll también expresó dudas sobre un posible incumplimiento en los resultados de las analíticas del agua, lo que refuerza la petición de un mayor control y supervisión ambiental. La cuestión pone el foco en la necesidad de garantizar la protección de espacios naturales de alto valor ecológico frente a actividades externas que puedan comprometer su equilibrio.

Malestar entre los escaladores

Durante la sesión se presentó la memoria de actividades correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024, así como un repaso a las cuestiones pendientes de la anterior reunión. Entre ellas, se abordó la mejora del sistema de reservas -con la previsión de incorporar una versión en inglés- y el malestar expresado por el colectivo de escaladores ante la obligatoriedad de reservar también para descender tras la práctica de esta actividad. Asimismo, se analizó el desarrollo del Plan de Gestión del parque y las actuaciones llevadas a cabo en este periodo.

Además, la Junta trató otros asuntos relevantes, como la posible incorporación del humedal de las Salinas de Calp al parque natural. Aunque existe voluntad para avanzar en esta integración, se recordó que el proceso deberá aprobarse previamente en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Comunitat Valenciana.

Emergencia por la plaga del pino

El representante municipal también trasladó la moción aprobada en pleno para declarar la emergencia sanitaria forestal ante la plaga del pino seco, solicitando que se eleve a nivel autonómico para agilizar la contratación de medidas. Por último, se abordó la proliferación de gaviotas en el entorno del parque, un problema que, según el Ayuntamiento, requiere soluciones específicas y un refuerzo de la inversión en el control de especies invasoras.

Noticias relacionadas

En el encuentro participaron responsables autonómicos como el director general de Medio Natural, Luis Gomis; el director del parque, Ángel Enguix; y el subdirector de la Conselleria de Medio Ambiente, Carlos Borrás, junto a representantes de distintas entidades. Por parte del consistorio calpino asistieron los concejales de Medio Ambiente, Pere Moll, y Francisco Fernández de Ybarra.