Pasó la marabunta por Benitatxell: los actos vandálicos y destrozos indignan a los vecinos

Pasó la marabunta por el Poble Nou de Benitatxell. Los actos vandálicos de la madrugada del viernes al sábado echaron por tierra los esfuerzos de todo el pueblo por tener unas fiestas de la Rosa en paz y plena armonía. "Queremos fiesta, pero no a cualquier precio. Quien no sepa vivir en sociedad, que se quede en casa. El resto de vecinos y vecinas no tienen por qué pagar las consecuencias del incivismo", lanzó el ayuntamiento para dejar claro su condena a que se aproveche la fiesta para causar destrozos y alterar la convivencia del pueblo.

Señal arrancada por los gamberros / Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell

El consistorio expresó su "tolerancia cero ante el vandalismo". Explicó que durante y después de la discomóvil "nuestro pueblo no solo sufrió actos vandálicos, sufrió un ataque directo al patrimonio de todos: destrozo de mobiliario urbano, robo de mesas, sillas y carpas, señales arrancadas, contenedores de basura volcados y un lamentable abandono de enseres y residuos por parte de algunas personas que no fueron capaces ni de recoger aquello que habían utilizado".

Lanzó una pregunta del todo pertinente: "¿Qué pasa por la cabeza de aquel que destroza lo que es de todos los pobleros y pobleras? El comunicado no ponía paños calientes ni acudía a ese argumento habitual de que el alboroto y el incivismo es cosa de grupos que vienen de fuera. "No nos engañemos. El acto de ayer era local. Los culpables son de casa".

Árbol plantado recientemente y ahora tronchado / Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell

El gobierno local anunció que actuará con "máxima firmeza". Sostuvo que la vía de la pedagogía ha llegado hasta aquí y que ahora toca "aplicar de forma estricta la ley". Avanzó que la Policía Local está investigando los actos vandálicos e identificará a los gamberros. También aseguró que se aplicarán sanciones económicas: "Las multas no serán simbólicas, serán ejemplares". Y recordó que hay consecuencias penales si se daña el patrimonio. "No es una gamberrada. Es un delito tipificado en el Código Penal. Poner en riesgo la vida de un motorista o de un conductor moviendo señales puede acarrear penas de prisión. No es un juego".

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Respeto a los trabajadores municipales: "No son criados de nadie"

Las fiestas de la Rosa se han vivido luego con normalidad y con alegría sensata. No obstante, el gobierno local ha avisado de que actuará con contundencia si se repiten los actos vandálicos y se aprovecha otra vez la fiesta para atacar el patrimonio público. "Si no hay respeto, no habrá fiesta". Y también ha pedido respeto a los trabajadores públicos, quienes realizan "una labor impagable". "No son criados de nadie. Es indigno y vergonzoso que, mientras el resto se diviernte, los trabajadores tengan que cargar con las consecuencias de los actos irresponsables y vergonzosos de unos pocos.