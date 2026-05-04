Pasó la marabunta por Benitatxell: los actos vandálicos y destrozos indignan a los vecinos
El ayuntamiento asegura que se identificará a los gamberros: "Las multas no serán simbólicas, serán ejemplares"
Pasó la marabunta por el Poble Nou de Benitatxell. Los actos vandálicos de la madrugada del viernes al sábado echaron por tierra los esfuerzos de todo el pueblo por tener unas fiestas de la Rosa en paz y plena armonía. "Queremos fiesta, pero no a cualquier precio. Quien no sepa vivir en sociedad, que se quede en casa. El resto de vecinos y vecinas no tienen por qué pagar las consecuencias del incivismo", lanzó el ayuntamiento para dejar claro su condena a que se aproveche la fiesta para causar destrozos y alterar la convivencia del pueblo.
El consistorio expresó su "tolerancia cero ante el vandalismo". Explicó que durante y después de la discomóvil "nuestro pueblo no solo sufrió actos vandálicos, sufrió un ataque directo al patrimonio de todos: destrozo de mobiliario urbano, robo de mesas, sillas y carpas, señales arrancadas, contenedores de basura volcados y un lamentable abandono de enseres y residuos por parte de algunas personas que no fueron capaces ni de recoger aquello que habían utilizado".
Lanzó una pregunta del todo pertinente: "¿Qué pasa por la cabeza de aquel que destroza lo que es de todos los pobleros y pobleras? El comunicado no ponía paños calientes ni acudía a ese argumento habitual de que el alboroto y el incivismo es cosa de grupos que vienen de fuera. "No nos engañemos. El acto de ayer era local. Los culpables son de casa".
El gobierno local anunció que actuará con "máxima firmeza". Sostuvo que la vía de la pedagogía ha llegado hasta aquí y que ahora toca "aplicar de forma estricta la ley". Avanzó que la Policía Local está investigando los actos vandálicos e identificará a los gamberros. También aseguró que se aplicarán sanciones económicas: "Las multas no serán simbólicas, serán ejemplares". Y recordó que hay consecuencias penales si se daña el patrimonio. "No es una gamberrada. Es un delito tipificado en el Código Penal. Poner en riesgo la vida de un motorista o de un conductor moviendo señales puede acarrear penas de prisión. No es un juego".
Respeto a los trabajadores municipales: "No son criados de nadie"
Las fiestas de la Rosa se han vivido luego con normalidad y con alegría sensata. No obstante, el gobierno local ha avisado de que actuará con contundencia si se repiten los actos vandálicos y se aprovecha otra vez la fiesta para atacar el patrimonio público. "Si no hay respeto, no habrá fiesta". Y también ha pedido respeto a los trabajadores públicos, quienes realizan "una labor impagable". "No son criados de nadie. Es indigno y vergonzoso que, mientras el resto se diviernte, los trabajadores tengan que cargar con las consecuencias de los actos irresponsables y vergonzosos de unos pocos.
- Un conductor en sentido contrario provoca un grave accidente con cuatro heridos en la A-7 en Tibi
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- Casi 800 propietarios de primera línea de playa en Arenales en Elche, en el limbo por el deslinde: a expensas de las concesiones 30 años después
- Nuevos empadronados en Les Naus de Alicante: de Rocío Gómez a cuatro propietarios que querían renunciar a los pisos y ya viven en la urbanización
- María Pastor González, de la hoguera Explanada, Bellea del Foc 2026
- María Pastor, Bellea del Foc 2026: 'He recibido comentarios tanto en las redes de mi hoguera como en las mías y es algo que debería cortarse
- Jesús Tavira, el testigo de Alicante que eludió el cerco del caso Sala y murió en El Bacarot
- La Elección, en directo: María Pastor, de Explanada, Bellea del Foc 2026