Un policía local y un bombero fuera de servicio salvan la vida a un bañista aparentemente ebrio en Dénia
El bañista estaba ya a 300 metros de la orilla y la corriente lo arrastraba mar adentro
Un agente de la Policía Local de Dénia y un bombero que estaba fuera de servicio salvaron ayer la vida a un bañista en la playa de les Marines, en el tramo litoral en el que está el restaurante Noguera. El bañista, aparentemente ebrio, según las fuentes consultadas, no podía salir del agua. Se hallaba ya a 300 metros de la orilla. Y la corriente lo arrastraba mar adentro.
En kayak y a nado
El policía se metió en el agua con un kayak y luego también llegó a nado hasta el bañista. Junto al bombero que estaba de día libre, consiguió sacar al hombre del agua. Le salvaron la vida. Los servicios sanitarios lo atendieron en la playa. Lo estabilizaron y luego lo trasladaron en ambulancia al hospital.
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