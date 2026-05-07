Calp recurre la falta de ambulancias y denuncia déficit de cobertura en la comarca

El Ayuntamiento de Calp ha decidido interponer un recurso para reclamar una mejora urgente del servicio sanitario de emergencias en la comarca tras años denunciando la insuficiencia de ambulancias y medios asistenciales para atender a la población residente y flotante del municipio. El consistorio sostiene que la actual dotación incluida en el pliego resulta claramente insuficiente para una localidad que multiplica de forma notable su población durante buena parte del año y que soporta una elevada presión turística, especialmente en verano.

El recurso se interpone contra los pliegos que rigen la licitación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales con el objeto de que se rectifique el número de ambulancias asignadas a Calp.

Peticiones sin respuesta

La decisión llega después de una larga serie de peticiones trasladadas tanto a la Generalitat Valenciana como a la Conselleria de Sanidad. Desde hace años, el gobierno local viene reclamando un refuerzo estable de ambulancias medicalizadas, unidades de soporte vital básico y personal sanitario para cubrir adecuadamente la demanda asistencial de la zona. Según defienden desde el Ayuntamiento, las solicitudes se han repetido en distintas reuniones institucionales y mediante escritos oficiales sin que, hasta el momento, se haya producido una respuesta suficiente.

El consistorio considera que esta falta de recursos ha generado un importante déficit de cobertura sanitaria en la comarca, obligando al propio Ayuntamiento a intervenir para garantizar determinados servicios y evitar que la atención de emergencias se vea comprometida. Fuentes municipales sostienen que la administración local ha tenido que asumir durante años gastos y funciones que no son de su competencia directa, destinando recursos económicos municipales para cubrir carencias del sistema autonómico.

Planificar según población y turistas

Entre las actuaciones realizadas se encuentran apoyos logísticos, refuerzos extraordinarios y colaboraciones destinadas a mantener la capacidad de respuesta en momentos de máxima afluencia turística o elevada demanda sanitaria. El gobierno local asegura que estas medidas han supuesto un importante coste económico para las arcas municipales, aunque insiste en que se adoptaron para evitar que vecinos y visitantes quedaran desatendidos ante situaciones de emergencia.

Desde el Ayuntamiento recuerdan además que Calp no solo atiende a su población censada, sino que durante determinadas épocas del año alcanza cifras muy superiores debido a la llegada masiva de turistas y residentes temporales. Esa realidad, afirman, exige una planificación sanitaria específica y una dotación de ambulancias adaptada a las necesidades reales del municipio y de toda la Marina Alta.

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Con la presentación del recurso, el consistorio pretende que la Generalitat revise la actual planificación sanitaria y garantice un servicio de emergencias acorde al volumen poblacional y turístico de la comarca. El gobierno local insiste en que no se trata de una reclamación puntual, sino de una reivindicación histórica para corregir una situación que consideran estructural y que, según denuncian, lleva demasiado tiempo sin resolverse.