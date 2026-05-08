Benissa ultima una gestión histórica para lograr la cesión gratuita de 16.000 m² para el Sendero Ecológico

El Ayuntamiento de Benissa ha marcado un hito en su hoja de ruta de sostenibilidad y gestión urbana. Tras intensas negociaciones, la corporación municipal ha cerrado un acuerdo con la promotora Benissa Natura S.L., una operación que se traduce en una victoria patrimonial y medioambiental para todos los vecinos.

El municipio alicantino consolida su liderazgo en la preservación de la costa mediterránea a través de este acuerdo histórico que permitirá la expansión de su emblemático Sendero Ecológico, la obtención de 16.000 metros cuadrados de suelo litoral virgen en la codiciada zona de Patmore, a coste cero, neutralizando así una amenaza financiera crítica para las arcas públicas.

Una gestión eficiente frente a un reto millonario

Para comprender la verdadera magnitud de este acuerdo estratégico, es necesario analizar el abismo al que se asomaba el municipio. A menudo, las administraciones locales heredan situaciones de planeamiento del pasado que terminan convirtiéndose en auténticas bombas de relojería financieras.

El complejo mecanismo de la "expropiación rogada" —un derecho por el cual los propietarios de suelos destinados a dotaciones públicas pueden exigir a la administración su expropiación forzosa y pago inmediato— se cernía sobre Benissa como un golpe crítico.

Sin embargo, gracias a la gestión eficiente y capacidad negociadora del actual equipo de gobierno, se ha transformado en una oportunidad histórica.

El renacer del sendero ecológico: conexión y respeto paisajístico

Más allá del evidente y monumental salvavidas económico,el grantriunfador de esta operación será el medio ambiente. Esos 16.000 metros cuadrados recuperados no son una porción de tierra cualquiera; conforman una franja de altísimo valor ecológico y paisajístico que actúa como balcón inmaculado frente al mar Mediterráneo.

La incorporación de este codiciado suelo al patrimonio de todos va a permitir dar un salto cualitativo al gran emblema del turismo sostenible y activo de la localidad: el Sendero Ecológico. Gracias a esta audazmaniobra patrimonial, la ruta verde que serpentea acariciando los acantilados y las aguas turquesas de la Marina Alta sumará un nuevo tramo de vital importancia.

Este avance materializará una conexión total en el frente marítimo de Patmore, logrando unir el recorrido peatonal juntoa la espectacular e icónica CalaPinets. Se culminará así la integración paisajística de un itinerario que trasciende las fronteras de la Comunidad Valenciana para consagrarse como un referente internacional.

Luz verde al proyecto Patmore

La obtención reciente de las licencias de parcelación y derribo marcan el inicio oficial de un desarrollo urbanístico que finalizará en verano 2028 y promete posicionar a Benissa como un referente internacional turístico de hotelería de lujo e inversión inmobiliaria “prime” .

Este hito burocrático representa el último requisito necesario para el cierre definitivo de los expedientes correspondientes a las licencias de edificación, informadas favorablemente por los servicios técnicos municipales pendientes únicamente de la parcelación.

Con este paso, Benissa Natura S.L., da el pistoletazo de salida a la fase operativa de un proyecto que ha generado una gran expectación en el sector.

La consecución de estas licencias subraya el compromiso de Benissa Natura S.L. con la legalidad, la transparencia y el desarrollo ordenado del territorio. Superar esta fase administrativa garantiza la viabilidad técnica del proyecto Patmore y transmite un mensaje de absoluta confianza y solvencia.

Un legado para el futuro

Las grandes decisiones políticas no solo solucionan urgencias del presente, sino que cimentan los pilares del mañana. Con la superación de este reto millonario, Benissa se erige por derecho propio como uno de los municipios líderes en la gestión inteligente de su litoral.

El Ayuntamiento no solo obtiene el suelo, sino que ya cuenta con un aval presentado por la promotora Benissa Natura S.L., de más de 1,1 millones de euros, para garantizar que las obras de urbanización cumplan con la máxima excelencia técnica.

Se ha esquivado el endeudamiento, se ha enriquecido el patrimonio verde y se dota al urbanismo local de absoluta seguridad jurídica. En definitiva, esta corporación ha demostrado que la gestión pública, seria, eficaz y el diálogo constructivo, son los mejores escudos para proteger el territorio, blindando el paraíso natural para el orgullo y disfrute de las próximas generaciones.