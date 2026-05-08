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Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia

La Policía Local y la Guardia Civil sacaron del vehículo a la familia y la pusieron a salvo y, luego, los bomberos voluntarios de Balcón al Mar y Protección Civil achicaron el agua que se había acumulado en una hondonada

El coche quedó atrapado en un badén de la urbanización de Balcón al Mar

El coche quedó atrapado en un badén de la urbanización de Balcón al Mar / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

El cielo se les vino encima. En Xàbia, en esta zona, cayeron casi de golpe 80 litros/m2. Un diluvio. Un padre y sus tres hijos se vieron, de súbito, atrapados en su coche y con el agua que subía y subía sin parar. Ocurrió ayer, cuando las lluvias torrenciales eran más intensas. El padre no vio que una hondonada, un badén, en el cruce de las calles Águilas y Azores, en la zona de Balcón al Mar de Xàbia, estaba inundado y acumulaba más de un metro de agua. Se metió en el embalsamiento. El coche se paró. La lluvia arreciaba. La situación era angustiosa. El padre llamó al 112.

En seguida acudieron patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil. Los agentes sacaron del coche a la familia y la pusieron a salvo. Pasó el susto.

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Luego, los bomberos voluntarios de Balcón al Mar y Protección Civil achicaron el agua. En Balcón al Mar y en Cap Martí, urbanizaciones de la zona del Cap de la Nau de Xàbia, hay cruces de calles en hondonadas. Cuando llueve con intensidad, se inundan. Hay que circular con muchísima precaución.

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