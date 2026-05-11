Calp triunfa con su gimnasio exterior con pesas: 2.000 usuarios en el primer mes

El nuevo gimnasio exterior instalado por el Ayuntamiento de Calp junto a la Pista Blava ha arrancado con una respuesta masiva. Más de 2.000 personas han utilizado ya estas instalaciones durante su primer mes de funcionamiento, consolidando el éxito de un proyecto pionero que sitúa al municipio entre las localidades con equipamientos deportivos al aire libre más innovadores del país.

Con una inversión de 125.719 euros, el recinto abrió sus puertas a finales de marzo y desde entonces registra una media cercana a los 80 usuarios diarios. El espacio permanece abierto de 8:00 a 23:00 horas y permite entrenar al aire libre con maquinaria profesional adaptada a distintos niveles y edades.

El gimnasio incorpora equipamiento de musculación con peso ajustable y tecnología específica para exteriores. Entre las máquinas disponibles destacan prensa de pecho, jalón para espalda, prensa de piernas, prensa de hombros, remo horizontal, estación de cross training de tres zonas y zona de dominadas, entre otros elementos.

Todas las estructuras han sido diseñadas para soportar las condiciones climatológicas y el uso intensivo en exterior, incorporando además sistemas de seguridad y protección antivandálica.

Entrenamiento inteligente con app móvil y rutinas personalizadas

Uno de los aspectos más novedosos de esta instalación es su integración tecnológica. Cada máquina está conectada a una aplicación móvil accesible mediante códigos QR distribuidos por el recinto.

A través de esta plataforma, los usuarios pueden acceder a vídeos explicativos de los ejercicios, consultar programas de entrenamiento adaptados a diferentes objetivos -como pérdida de peso, fortalecimiento muscular o mantenimiento físico para personas mayores- y guardar el historial de sus sesiones para organizar rutinas personalizadas.

El nuevo gimnasio exterior forma parte de la estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Calp para modernizar y ampliar los espacios deportivos municipales destinados a la práctica libre y saludable.

Calp prepara ahora una gran zona de calistenia y OCR

La apuesta por el deporte urbano y al aire libre continuará durante los próximos meses con una nueva inversión municipal de 80.000 euros destinada a la creación de una zona específica de calistenia y circuito OCR, una instalación pensada para entrenamientos funcionales y de obstáculos que estará finalizada antes de final de año.

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Con estas actuaciones, Calp continúa reforzando su red de instalaciones deportivas abiertas, accesibles y adaptadas a las nuevas tendencias de entrenamiento.