Más allá de La Muralla Roja: el edificio de Bofill en Calp que parece un anfiteatro griego frente al mar

La Marina Alta cotiza al alza desde hace ya muchos años y el arquitecto posmodernista Ricardo Bofill lo supo cuando edificó estas viviendas pensando en un elemento principal que envuelve la razón del paisaje alicantino: el mar. El creador de La Muralla Roja, una de sus obras más conocidas, levantó en el año 1983 también en Calp una construcción llamada «El Anfiteatro».

Vistas desde "El Anfiteatro" de Bofill al Peñón de Ifach. / INFORMACIÓN

El arquitecto Edu Saz, conocido en redes por rescatar y comentar edificios y construcciones curiosas, le dedica uno de los contenidos a esta construcción ubicada en La Manzanera: está "sobre un acantilado, con una vista absolutamente espectacular que da al mar y al Peñón de Ifach". Es aquí donde Bofill proyectó un conjunto de 27 apartamentos de alto nivel, organizados todos alrededor de un gran espacio central con piscina y zonas comunes.

Edificio Anfiteatro de Bofill. / David Revenga

Saz destaca que lo interesante de la obra es que "todo se organiza como un anfiteatro y está inspirado directamente en la arquitectura clásica". De hecho, la piscina ocupa el lugar que en los teatros griegos ocupaba la escena y las viviendas se organizan todas al rededor de este espacio "como si fueran las gradas que miran a un escenario". Esta escena se prolonga visualmente hacia el acantilado, llevando la vista al mar.

La obra de Bofill en Calp

La Muralla Roja, la utopía de Ricardo Bofill en Calp, cumple 50 años / David Revenga

Corría el año 1962 cuando el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill comenzó a diseñar un plan para un complejo turístico frente al Peñón de Ifach. «Plexus», en 1966, fue el primero, ubicado en la parte alta de La Manzanera. En 1971 llegó el edificio «Xanadú» y en 1973 la que es quizá su obra más emblemática: «La Muralla Roja», un enclave de colores que recrea el laberinto de una "casbah", construcción popular en el mundo árabe mediterráneo que consta de 50 apartamentos.

Una de las imágenes de la Muralla Roja de Calp en el vídeo del aniversario de Netflix. / Netflix

Uno de los edificios más visitados y fotografiados de la provincia de Alicante que ha protagonizado desde publicaciones en redes hasta videoclips (como el de "4TO 23" de Aitana, rodado en el enclave) y hasta un vídeo aniversario de Netflix. Más tarde, en 1983, llegaría «El Anfiteatro».