La ruta de senderismo más desconocida de Alicante: para expertos y con espectaculares vistas al Mediterráneo

Alicante es una provincia acostumbrada a presumir de rutas de senderismoque ya forman parte del imaginario de muchos amantes de la montaña. El Pantano de Elche, el Faro del Albir, la Vía Verde del Serpis o el Barranc de l’Infern, conocido como la Catedral del Senderismo, son algunos de esos recorridos que suelen aparecer en cualquier lista de escapadas al aire libre. Son rutas populares, fotografiadas y recomendadas.

Sin embargo, más allá de esos nombres conocidos, la provincia guarda otros caminos que pasan más desapercibidos y que solo suelen recomendar quienes conocen bien la montaña alicantina. Son rutas menos masificadas, pero no por ello menos espectaculares. Una de ellas se encuentra en Calp, muy cerca del Peñón de Ifach y de la Sierra de Bernia, aunque sin la misma fama: la Sierra de Oltà, un recorrido al que muchos senderistas llaman “la gran desconocida”.

Sierra de Oltà

La ruta principal por la Sierra de Oltà corresponde al sendero PR-CV 340 y se plantea como un itinerario circular de unos 10 kilómetros, con aproximadamente 437 metros de desnivel positivo y una duración cercana a las cuatro horas. Su dificultad se considera moderada, por lo que resulta accesible para senderistas con cierta costumbre, aunque conviene ir preparado. No es una ruta extrema, pero combina subidas, bajadas, tramos pedregosos y zonas donde el terreno exige atención y una buena forma física.

La ruta

El recorrido arranca en la zona de acampada situada en el extremo noroeste de la urbanización Oltamar. Desde allí, el sendero comienza a bordear la parte baja de la sierra y enseguida aparece el primer cruce. Una opción conduce hacia la Ermita Vella, si se realiza la ruta en sentido horario, y la otra hacia el Pas de la Canal. El camino pronto permite ver las primeras panorámicas de la bahía de Calp, con el peñón al fondo.

En pocos minutos se alcanza la Ermita Vella. Junto a ella hay una zona de picnic que funciona como primer punto de descanso antes de que el sendero abandone la pista forestal y comience a ganar altura. A partir de aquí, la ruta cambia de carácter. Una senda asciende por una torrentera con bastante pendiente, aunque el tramo no es demasiado largo. En unos veinte minutos se llega a una zona más abierta, donde el terreno empieza a suavizarse.

La "gran desconocida"

Desde la zona alta, el senderista puede dirigirse hacia el Cim d’Oltà, situado a 587 metros de altitud. Aunque no es una montaña especialmente alta, sus vistas son uno de sus grandes reclamos. Desde la cima se contempla la cara norte de la Sierra de Bernia, la cresta que la caracteriza, el macizo del Montgó, la Serra Gelada, Benidorm y, por supuesto, la bahía de Calp con el Peñón de Ifach como protagonista. En días despejados, el contraste entre mar y montaña convierte este punto en uno de los miradores más atractivos de la zona.

El descenso lleva de nuevo hacia zonas de vegetación más abundante. Tras pasar por el entorno del Corralet de Oltà, la senda baja hacia el Pou de la Mola por el interior de un barranco. Uno de los puntos más singulares del recorrido es el Pas de la Canal. Allí, la pista forestal se transforma en una senda estrecha de piedra que desciende en zigzag entre pinares. Entre los claros del bosque vuelve a aparecer el Peñón de Ifach.

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La Sierra de Oltà es una ruta ideal para quienes buscan una alternativa a los recorridos más famosos de Alicante. Tiene mar, montaña, vistas, vegetación, historia rural y una dificultad suficiente para sentirse como una pequeña aventura. No tiene la dureza del Barranc de l’Infern ni la popularidad del Faro del Albir, pero precisamente ahí está parte de su encanto. Es una ruta tranquila, completa y sorprendente, perfecta para descubrir que Calp es mucho más que su peñón.