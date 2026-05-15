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Lady Elizabeth School presenta su Summer Camp 2026 en inglés

El campamento combina actividades deportivas, creatividad, aprendizaje práctico y mucha diversión

El programa apuesta por un entorno dinámico, donde el inglés está presente de forma natural.

El programa apuesta por un entorno dinámico, donde el inglés está presente de forma natural. / INFORMACIÓN

Miriam Vázquez

Miriam Vázquez

Lady Elizabeth School prepara una nueva edición de su Summer Camp en inglés, una propuesta dirigida a niños y jóvenes de 2 a 17 años que combina actividades deportivas, creatividad, aprendizaje práctico y mucha diversión. El campamento se celebrará por semanas, del 29 de junio al 31 de julio, y está diseñado para que cada participante disfrute de una experiencia adaptada a su edad, sus intereses y su ritmo.

El programa apuesta por un entorno activo y dinámico, donde el inglés está presente de forma natural a través de juegos, talleres, deportes y proyectos colaborativos. No se trata solo de practicar el idioma, sino de vivirlo en situaciones reales, comunicativas y entretenidas. Desde los más pequeños hasta los adolescentes, todos los grupos cuentan con actividades pensadas específicamente para su etapa.

Cada semana tendrá una temática especial y ofrecerá una combinación variada de propuestas. Entre ellas destacan las actividades STEM, con construcción de rovers de Marte, RobotiKids y modelado 3D; los deportes, como natación, bádminton, rugby tag, rounders y otras disciplinas; y los talleres de aventura y habilidades para la vida, con cocina, orientación y técnicas básicas de supervivencia. También habrá espacio para las artes, con teatro, danza, manualidades, y actividades de comunicación.

Los niños eligen entre talleres de tarde diseñados para inspirar la creatividad y el trabajo en equipo.

Los niños eligen entre talleres de tarde diseñados para inspirar la creatividad y el trabajo en equipo. / INFORMACIÓN

Uno de los puntos fuertes del campamento será la variedad. Los niños no repiten siempre la misma rutina, sino que cada semana descubren nuevos retos, juegos y experiencias. Además, por las tardes podrán elegir entre talleres pensados para estimular la creatividad, la autonomía y el trabajo en equipo.

Excursión o jornada temática

Los miércoles tendrán un protagonismo especial. Cada semana se organizará una excursión o una jornada temática llena de emoción. Algunas actividades previstas incluyen visitas a parques acuáticos o parques de saltos, kayak de mar, paddle surf y eventos en las instalaciones del propio colegio con hinchables, juegos de agua y otras atracciones.

Para facilitar la organización familiar, Lady Elizabeth School ofrece diferentes horarios. Habrá entrada temprana desde las 8:30, jornada completa de 9:00 a 16:00, media jornada con comida de 9:00 a 14:00 y media jornada de 9:00 a 13:00 horas.

Las reservas y solicitudes de información pueden realizarse a través del correo camps@les.edu.es.

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