Lady Elizabeth School presenta su Summer Camp 2026 en inglés

Lady Elizabeth School prepara una nueva edición de su Summer Camp en inglés, una propuesta dirigida a niños y jóvenes de 2 a 17 años que combina actividades deportivas, creatividad, aprendizaje práctico y mucha diversión. El campamento se celebrará por semanas, del 29 de junio al 31 de julio, y está diseñado para que cada participante disfrute de una experiencia adaptada a su edad, sus intereses y su ritmo.

El programa apuesta por un entorno activo y dinámico, donde el inglés está presente de forma natural a través de juegos, talleres, deportes y proyectos colaborativos. No se trata solo de practicar el idioma, sino de vivirlo en situaciones reales, comunicativas y entretenidas. Desde los más pequeños hasta los adolescentes, todos los grupos cuentan con actividades pensadas específicamente para su etapa.

Cada semana tendrá una temática especial y ofrecerá una combinación variada de propuestas. Entre ellas destacan las actividades STEM, con construcción de rovers de Marte, RobotiKids y modelado 3D; los deportes, como natación, bádminton, rugby tag, rounders y otras disciplinas; y los talleres de aventura y habilidades para la vida, con cocina, orientación y técnicas básicas de supervivencia. También habrá espacio para las artes, con teatro, danza, manualidades, y actividades de comunicación.

Los niños eligen entre talleres de tarde diseñados para inspirar la creatividad y el trabajo en equipo. / INFORMACIÓN

Uno de los puntos fuertes del campamento será la variedad. Los niños no repiten siempre la misma rutina, sino que cada semana descubren nuevos retos, juegos y experiencias. Además, por las tardes podrán elegir entre talleres pensados para estimular la creatividad, la autonomía y el trabajo en equipo.

Excursión o jornada temática

Los miércoles tendrán un protagonismo especial. Cada semana se organizará una excursión o una jornada temática llena de emoción. Algunas actividades previstas incluyen visitas a parques acuáticos o parques de saltos, kayak de mar, paddle surf y eventos en las instalaciones del propio colegio con hinchables, juegos de agua y otras atracciones.

Para facilitar la organización familiar, Lady Elizabeth School ofrece diferentes horarios. Habrá entrada temprana desde las 8:30, jornada completa de 9:00 a 16:00, media jornada con comida de 9:00 a 14:00 y media jornada de 9:00 a 13:00 horas.

Las reservas y solicitudes de información pueden realizarse a través del correo camps@les.edu.es.