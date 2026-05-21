La Lotería Nacional deja un primer premio en esta localidad de la provincia de Alicante

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 21 de mayo ha sonreído a la localidad alicantina de Dénia. Ha sido la administración ubicada en la calle Pedreguer número 2 la encargada de repartir la suerte en este sorteo, valorado en 30.000 euros al número.

El primer premio del sorteo de hoy ha sido para el número 45780, mientras que el segundo premio se corresponde con el número 38140, tal y como indica la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Reintegros

Los reintregros de este sorteo han caído en los números: 0 - 3 - 8

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

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Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.