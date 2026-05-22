La playa de la Fossa de Calp entra en la historia: 40 años seguidos ondeando la Bandera Azul
El aniversario sitúa al arenal entre las siete playas del mundo que han mantenido el galardón de forma ininterrumpida durante ese período
La playa de la Fossa, en Calp, celebra este año un reconocimiento excepcional: 40 años consecutivos luciendo la Bandera Azul, un distintivo que certifica la calidad del agua, la gestión ambiental y la seguridad de las zonas de baño. Se trata de un logro poco habitual a nivel internacional, compartido únicamente por un reducido número de arenales en todo el mundo, ya que sólo siete playas comparten este hito que verifica las óptimas condiciones de sus litorales.
Para conmemorar este aniversario, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, (ADEAC) y el Ayuntamiento de Calp han organizado una jornada especial el sábado 30 de mayo, a partir de las 10:30 horas, en la plaza del Mediterráneo, junto a la propia playa.
El acto institucional comenzará con las intervenciones del presidente de ADEAC, José Palacios, y de la alcaldesa de Calp, Ana Sala, quienes posteriormente participarán en la izada simbólica de la Bandera Azul que ondea en la playa.
Talleres
La programación continuará con dos talleres abiertos al público. Por un lado, una actividad de educación ambiental centrada en los microplásticos, impartida conjuntamente por la Asociación Xaloc y ADEAC. Por otro, un taller de socorrismo y primeros auxilios bajo el título “Técnicas sencillas que salvan vidas”.
De forma paralela, la jornada incluirá acciones de limpieza del litoral dentro del Proyecto Libera, con especial atención a la recogida de colillas en la arena, uno de los residuos más habituales en las playas.
Con este programa, las instituciones organizadoras buscan no solo celebrar el aniversario, sino también reforzar la concienciación ambiental y poner en valor la trayectoria de la playa de la Fossa como referente de calidad y sostenibilidad. Además de este enclave, otras playas de la Comunitat Valenciana como las de Alicante, Gandía o El Campello también figuran entre las que han logrado reconocimientos similares, aunque no siempre de forma ininterrumpida durante un periodo tan prolongado.
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