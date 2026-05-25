El refugio de Blanca Suárez en Alicante: la casa sostenible donde desconecta frente al Mediterráneo

Blanca Suárez tiene un rincón favorito en Alicante y no está precisamente escondido entre flashes, alfombras rojas o estrenos. Está en Xàbia, frente al Mediterráneo, en una de esas casas que parecen pensadas para hacer justo lo contrario a lo que exige la fama: parar, respirar y cargar pilas.

La actriz es una habitual de esta localidad de la Marina Alta y cada cierto tiempo comparte en Instagram imágenes o vídeos grabados en Xàbia. Uno de los últimos, con un mensaje breve pero bastante claro: “🔋🔌 qué suerte ♡ gracias @jessicabataille siempre #CaLaMer @thestayresidences”. La publicación apunta a Ca La Mer, una vivienda vinculada al universo de la diseñadora Jessica Bataille.

Un refugio con firma mediterránea

Ca La Mer no es una casa cualquiera. Forma parte del trabajo de Jessica Bataille, diseñadora afincada en Xàbia que define su estilo como una mezcla de Mediterráneo auténtico y estética holandesa chic. Su estudio trabaja desde Xàbia en proyectos de interiorismo, arquitectura y estilo de vida vinculados al entorno local.

Una foto de Blanca Suárez disfrutando en una piscina. / INSTAGRAM

En la propia web de Jessica Bataille, el proyecto La Mer aparece asociado a Xàbia, a la sostenibilidad y al concepto Passivhaus, una forma de construir pensada para reducir al máximo el consumo energético y mejorar el confort interior. Pero no es la única casa que ha alquilado...

Xàbia, el imán alicantino de los famosos

La elección no sorprende demasiado. Xàbia se ha convertido en uno de los destinos más codiciados de la Costa Blanca por una combinación difícil de batir: calas de agua turquesa, casas blancas, montaña, gastronomía mediterránea y una tranquilidad que todavía conserva algo de refugio.

La actriz suele veranear en casas de Xàbia vinculadas a los proyectos de Jessica Bataille, y la localidad es uno de esos lugares de Alicante que han conquistado a rostros conocidos, como es el caso de Alejandro Sanz. El también actor Javier Cámara es amigo de Jessica Bataille y también tiene su propia casa en la zona.

No es solo postureo: es una idea de vida

Lo interesante del caso no es únicamente que Blanca Suárez haya pasado por Xàbia, sino el tipo de lugar que elige. Ca La Mer encaja con una tendencia muy visible entre quienes buscan lujo sin estridencias: menos ostentación, más diseño limpio, luz natural, materiales nobles y una relación más directa con el paisaje.

La actriz ya había sido vinculada en otras ocasiones con escapadas y estancias en la Marina Alta, y sus publicaciones refuerzan esa imagen de Xàbia como lugar de desconexión. No como destino de fiesta permanente, sino como un sitio donde desaparecer unos días sin irse demasiado lejos.

Quizá por eso su mensaje funciona tan bien: no dice mucho, pero lo dice todo. Una localización, una casa, un “qué suerte” y la sensación de que, para Blanca Suárez, Alicante no es solo un destino bonito. Es uno de esos lugares donde el cuerpo baja revoluciones.