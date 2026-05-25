La ruta costera de Alicante que combina senderismo fácil y chapuzones en calas secretas: perfecta para el calor

Ahora que el calor ya está aquí, los amantes del senderismo buscan rutas que combinen naturaleza, paisaje y mar. No siempre apetece caminar por el interior bajo altas temperaturas (salvo que haya alguna piscina natural en el camino), por eso los caminos junto al Mediterráneo se convierten en una de las mejores opciones para quienes quieren hacer deporte sin renunciar a la brisa marina ni a un buen baño a mitad de recorrido.

En la provincia de Alicante hay itinerarios costeros que parecen diseñados para disfrutar sin prisas. Senderos sencillos, miradores, aguas cristalinas y pequeñas calas permiten convertir una caminata en un plan completo de mañana o de tarde. La Marina Alta, con su mezcla de acantilados, playas, pinares y pueblos blancos, es uno de los territorios más agradecidos para este tipo de excursiones.

Sendero ecológico de Calp a Benissa

Uno de los recorridos más recomendables es el sendero ecológico que une Calp y Benissa, una ruta perfecta para quienes buscan vistas espectaculares al Mediterráneo y rincones donde darse un chapuzón antes de seguir caminando. Es un trayecto apto para casi todos los públicos, señalizado y con varios accesos, por lo que no es obligatorio hacerlo completo ni empezar siempre desde el mismo punto.

El paseo ecológico de Benissa parte desde la zona del club náutico de Les Bassetes y recorre varias calas caminando entre acantilados. También puede iniciarse desde Calp, en las inmediaciones de la cala La Calalga, a la que se llega fácilmente desde el paseo marítimo de la playa de la Fossa. Al ser una ruta lineal, cada caminante puede adaptar el itinerario a su tiempo, a su forma física y a las paradas que quiera hacer durante el camino.

Ruta corta

La ruta corta del paseo ecológico de Benissa tiene unos 2,5 kilómetros y puede completarse en una hora o una hora y media, dependiendo del ritmo y de las paradas. A lo largo del trayecto hay algunos escalones, zonas de sombra, bancos y mesas para descansar o tomar algo. También abundan los paneles informativos sobre la flora, la fauna, la geología y la biodiversidad de este tramo del litoral alicantino, lo que convierte el paseo en una experiencia también educativa.

Ruta larga

Quienes quieran hacer una versión más completa pueden recorrer el sendero ecológico entre Calp y Benissa, con algo menos de 10 kilómetros ida y vuelta. La duración recomendada, caminando tranquilo, haciendo fotografías y parando en alguna cala, ronda las tres horas y media. La dificultad física es baja, aunque hay subidas y bajadas constantes, y el desnivel acumulado se sitúa en torno a los 361 metros de subida y 367 metros de bajada. Técnicamente no presenta grandes complicaciones y está bien señalizado.

Calas de aguas cristalinas

Uno de los grandes atractivos del recorrido son sus calas. Cala Pinets es un pequeño rincón de rocas y aguas cristalinas perfecto para detenerse y refrescarse. Cala Llobella conserva un carácter más natural y salvaje, aunque su acceso no es especialmente cómodo. Cala de l’Advocat, por su parte, cuenta con una escalera que facilita la entrada al mar y un entorno muy agradable para descansar. Más adelante, la cala Baladrar ofrece vistas abiertas y acantilados que resumen la belleza de esta parte de la costa.

El baño es casi una tentación inevitable, pero conviene ir preparado. Muchas de estas calas son rocosas, por lo que es recomendable llevar escarpines en la mochila para entrar y salir del agua con seguridad. También es aconsejable llevar agua abundante, crema solar, gorra, gafas de sol y calzado cómodo de senderismo. Aunque la ruta es sencilla, en verano el calor puede ser intenso y algunos tramos expuestos al sol se hacen más duros en las horas centrales del día.

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La mejor época para disfrutarla depende del plan. En invierno y primavera se camina con temperaturas más suaves y menos gente, mientras que a finales de primavera, verano y principios de otoño el gran aliciente es poder bañarse o bucear en aguas transparentes. Si se hace en verano, lo más sensato es madrugar o elegir las últimas horas de la tarde, evitando los momentos de mayor radiación solar.