Calp rompe moldes en el Pride con un pregonero de 24 años que reivindica “espacios seguros” para vivir sin miedo

Lejos de los perfiles institucionales o figuras televisivas habituales, el próximo CalPride apostará este año por una voz joven y muy vinculada al mundo artístico. El calpino Lluís Tur, de solo 24 años, será el encargado de pronunciar el pregón del Orgullo LGTBIQ+ el próximo 26 de junio en Calp.

Actor, modelo y estudiante de Producción Audiovisual, Tur reside actualmente en Madrid, donde continúa abriéndose camino en el ámbito de las artes escénicas y la interpretación. Recientemente, ha participado en la obra teatral “Arsénico por compasión”, mientras compagina distintos proyectos creativos y de imagen.

Libres, sin prejuicios

Desde el balcón consistorial, el joven pregonero quiere lanzar un mensaje centrado en la necesidad de crear comunidad y generar espacios seguros para las personas LGTBIQ+. “Hay que ocupar espacios y crear espacios seguros para que las personas puedan desarrollarse libremente, sin prejuicios ni problemas”, defiende.

El joven reconoce que la visibilidad sigue siendo una herramienta fundamental para muchas personas que todavía viven con miedo o inseguridad su identidad. Por eso considera que celebraciones como el Prideayudan a que mucha gente se sienta “más acogida” y libre para mostrarse tal y como es.

De La Veneno a Vargas

Entre sus referentes menciona nombres tan icónicos como La Veneno, Chavela Vargas o Freddie Mercury, figuras que “abrieron camino” mucho antes de que las nuevas generaciones pudieran vivir con mayor libertad.

Tur tampoco esconde que ha tenido que enfrentarse a situaciones de odio y rechazo a lo largo de su vida, aunque admite que no siempre existe la fuerza necesaria para responder. “Hay días en los que luchas y otros en los que simplemente no puedes más”, afirma.

Con un discurso cercano y generacional, el pregonero también quiere dirigirse especialmente a los más jóvenes, animándoles a vivir sin dejarse condicionar por la opinión ajena. “Lo importante es vivir en libertad y ser felices”, resume.

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El CalPride culminará con una marcha hasta la plaza Colón, donde se celebrarán distintas actuaciones y actividades vinculadas a la diversidad y la reivindicación de derechos