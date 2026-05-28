La rápida intervención de la Policía Local de Calp y el uso de un desfibrilador salvan la vida de una mujer

La rápida actuación de la Policía Local de Calp, apoyada en el uso de un desfibrilador portátil incorporado recientemente a sus vehículos, resultó decisiva para salvar la vida de una mujer que sufrió una parada cardiorrespiratoria en su domicilio. El suceso se produjo apenas unas semanas después de que el municipio pusiera en marcha un ambicioso programa de instalación de desfibriladores y formación especializada para cuerpos de seguridad y personal municipal.

La intervención comenzó tras una llamada recibida por la Central de la Policía Local a través del servicio de emergencias 112. El aviso alertaba de que una mujer se encontraba inconsciente y tendida en el suelo de la cocina de su vivienda, requiriendo asistencia médica urgente.

A su llegada al domicilio, los agentes encontraron a una persona realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la víctima, que permanecía en posición de cúbito supino y sin respuesta. Ante la gravedad de la situación, uno de los policías utilizó de inmediato el desfibrilador externo semiautomático (DESA) que recientemente había sido incorporado al equipamiento de los vehículos patrulla.

El agente aplicó la primera descarga eléctrica mientras continuaban las maniobras de reanimación. Minutos después llegó una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyos profesionales sanitarios prosiguieron con la asistencia y administraron dos descargas adicionales utilizando el mismo dispositivo. Durante toda la intervención inicial, el policía colaboró activamente en la RCP hasta ser relevado por el personal sanitario.

Posteriormente, una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) asumió la atención médica avanzada. Gracias al trabajo coordinado entre los agentes y los equipos sanitarios, se logró recuperar el pulso y las constantes vitales de la paciente. Sin embargo, cuando parecía estabilizada, la mujer sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio pocos minutos después. Los servicios de emergencia consiguieron nuevamente revertir la situación y estabilizarla antes de proceder a su traslado al Hospital Comarcal de Calp, al que llegó con vida alrededor de las 15:15 horas.

Horas más tarde, los agentes recibieron una llamada de felicitación por parte del técnico de la unidad SVB desplazada al lugar. Según trasladó el sanitario, la rapidez con la que actuó la Policía Local y la utilización inmediata del desfibrilador fueron determinantes para que la mujer pudiera llegar con vida al hospital.

Más desfibriladores

El caso se ha convertido en la primera gran prueba de eficacia del programa municipal de cardioprotección impulsado por el Ayuntamiento de Calp. La iniciativa comenzó el pasado mes de abril con la adjudicación del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de desfibriladores externos semiautomáticos, con una inversión prevista de 157.318 euros.

El proyecto contempla varias fases. Una de ellas incluye la instalación de desfibriladores fijos en edificios públicos y espacios estratégicos del municipio, además de formación específica para trabajadores municipales. Otra línea de actuación ha permitido dotar a la Policía Local y a Protección Civil de desfibriladores móviles para actuar con rapidez en emergencias fuera de centros sanitarios.

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Asimismo, el plan prevé la colocación de desfibriladores autónomos con placas solares en las playas del municipio y en otras zonas de gran afluencia, reforzando así la capacidad de respuesta ante posibles emergencias cardíacas tanto entre residentes como entre visitantes.