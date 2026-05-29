La habitación 101 y la hospitalidad universal: un hotel de Calp rompe las "barreras invisibles"
Hosbec y la empresa tecnológica Navilens firman un convenio para implantar en los hoteles los códigos que convierten los móviles en una suerte de lazarillos que guían al centímetro a las personas ciegas o con baja visión
Precisión milimétrica. En realidad, precisión centimétrica. El móvil se convierte en una suerte de lazarillo, en una brújula que rompe las "barreras invisibles". Las personas ciegas o con baja visión ya no tienen que ir a tientas. Reciben una información utilísima y exacta de ese pequeño universo que es una habitación de hotel. Esta tecnología, desarrollada por la empresa Navilens, cambia conceptos. De la accesibilidad universal se pasa a la hospitalidad universal.
Sergio tiene discapacidad visual. Móvil en mano, se ha movido sin problemas en la habitación 101. El móvil detectaba los códigos. Y la aplicación se lo explicaba todo el detalle: dónde estaban los enchufes, el jabón del baño, las toallas, los armarios, el teléfono... todo. Exactitud de centímetros. Esta habitación 101 del hotel de Calp AR Diamante Beach habla. Lo puede hacer en 42 idiomas (elige el de la configuración del móvil). Sergio ha probado el sistema y ha comprobado que esta tecnología te hace la vida y las vacaciones más fáciles.
El hotel AR Diamante Beach da un paso en accesibilidad. No basta con eliminar escalones, instalar rampas o adaptar los espacios. Eso es accesibilidad. Pero que el espacio íntimo de una habitación se libere de barreras y te revele sus interioridades es otra historia. Las personas con discapacidad visual dominan en seguida la habitación. Abren la puerta y no están en un lugar extraño, sino en un espacio amable y acogedor. Sí, el concepto de hospitalidad universal define bien esta apuesta por las vacaciones inclusivas.
"Un paso de gigante"
Antes de la visita a la habitación 101, Fede Fuster, de Hosbec, y Lorenzo Camps, CEO de Navilens, han firmado un convenio de colaboración. "Hoy damos un paso de gigante. Estamos comprometidos con la inclusión y la hospitalidad universal", ha destacado Fuster, que ha advertido que esta tecnología se puede aplicar en todo el hotel y permitir que las personas ciegas o con baja visión se orienten perfectamente y participen en las actividades hoteleras.
Mientras, Lorenzo Camps ha recalcado que este sistema "descodifica el mundo", es decir, lo hace comprensible y accesible para todos. "Los hoteles son lugares para disfrutar y relajarse. Ocurría que a las personas con discapacidad les podía generar incertidumbre. Pero trabajamos para que se sientan seguros y bien", ha añadido el responsable de Navilens.
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