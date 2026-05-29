La ruta en Alicante que combina el turquesa de refrescantes calas y el paseo frente a enclaves únicos
Esta senda incluye tres de las ubicaciones marinas más imprescindibles para los amantes del senderismo
Varios miradores imprescindibles de la provincia de Alicante para disfrutar especialmente en días que el cuerpo pida un chapuzón. Xàbia cuenta con algunas de las calas más reconocibles de la Marina Alta y la Comunidad Valenciana. Entre estas calas que al menos tienes que ver una vez en la vida estábn Cala Blanca y la Cala Barraca, conocida también como Cala Portitxol.
Para visitarlas de forma cómoda y sostenible, esta ruta propone acceder a dichas calas caminando desde la Playa del Arenal, una zona donde resulta más sencillo encontrar aparcamiento. Este recorrido no solo permite evitar problemas habituales de estacionamiento o contribuir a la masificación de vehículos en calas, sino que ofrece una posibilidad de disfrutar con calma de algunos de los miradores que forman parte de la Ruta de los Miradores de Xàbia.
Antes de empezar la ruta, además, conviene tener en cuenta el horario de inicio para evitar las horas centrales del día y llevar siempre agua suficiente para hidratarse durante el recorrido, sobre todo durante las olas de calor.
En el punto de partida
El punto de inicio de la ruta es la Playa del Arenal de Xàbia. Desde allí, avanzaremos en un itinerario que bordeará la costa por un tramo rocoso conocido como Segon Muntanyar. Este camino permite acercarse progresivamente a una de las zonas más características del litoral xabienc.
Conforme sigamos la línea de la costa, llegaremos primero a la Caleta de Fora y después a la Caleta de Dins, también conocida como Cala Blanca. La belleza paisajística de esta última la han convertido en un punto de peregrinación obligatorio para los senderistas amantes del mar.
Miradores
Uno de los atractivos de esta excursión es que permite visitar, caminando, los miradores 3 al 7 de la Ruta de los Miradores de Jávea. El itinerario no solo conecta calas, sino también distintos puntos panorámicos desde los que contemplar la costa.
La ruta continúa hasta el Mirador de la Creu del Portitxol, un enclave importante dentro del recorrido porque desde allí parten dos senderos locales de Xàbia: el SL-CV 98 y el SL-CV 97. Al llegar a este mirador, se pueden elegir dos senderos adicionales o continuar hacia la Cala Barraca (final de esta excursión).
- El sendero SL-CV 98 conduce hasta El Cap Prim, un saliente rocoso de la zona. Por su parte, el SL-CV 97 lleva hasta la Platja de la Barraca o Cala Barraca, también conocida como Portitxol. Esta última es la meta principal de la ruta propuesta.
- El regreso se realiza por el mismo camino, volviendo sobre los pasos hasta el punto de inicio.
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