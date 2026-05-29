La ruta en Alicante que combina el turquesa de refrescantes calas y el paseo frente a enclaves únicos

Varios miradores imprescindibles de la provincia de Alicante para disfrutar especialmente en días que el cuerpo pida un chapuzón. Xàbia cuenta con algunas de las calas más reconocibles de la Marina Alta y la Comunidad Valenciana. Entre estas calas que al menos tienes que ver una vez en la vida estábn Cala Blanca y la Cala Barraca, conocida también como Cala Portitxol.

Para visitarlas de forma cómoda y sostenible, esta ruta propone acceder a dichas calas caminando desde la Playa del Arenal, una zona donde resulta más sencillo encontrar aparcamiento. Este recorrido no solo permite evitar problemas habituales de estacionamiento o contribuir a la masificación de vehículos en calas, sino que ofrece una posibilidad de disfrutar con calma de algunos de los miradores que forman parte de la Ruta de los Miradores de Xàbia.

Antes de empezar la ruta, además, conviene tener en cuenta el horario de inicio para evitar las horas centrales del día y llevar siempre agua suficiente para hidratarse durante el recorrido, sobre todo durante las olas de calor.

Dos líneas de boyas amarillas entre la costa y l'Illa del Portitxol / A. P. F.

En el punto de partida

El punto de inicio de la ruta es la Playa del Arenal de Xàbia. Desde allí, avanzaremos en un itinerario que bordeará la costa por un tramo rocoso conocido como Segon Muntanyar. Este camino permite acercarse progresivamente a una de las zonas más características del litoral xabienc.

Conforme sigamos la línea de la costa, llegaremos primero a la Caleta de Fora y después a la Caleta de Dins, también conocida como Cala Blanca. La belleza paisajística de esta última la han convertido en un punto de peregrinación obligatorio para los senderistas amantes del mar.

Miradores

Uno de los atractivos de esta excursión es que permite visitar, caminando, los miradores 3 al 7 de la Ruta de los Miradores de Jávea. El itinerario no solo conecta calas, sino también distintos puntos panorámicos desde los que contemplar la costa.

La ruta continúa hasta el Mirador de la Creu del Portitxol, un enclave importante dentro del recorrido porque desde allí parten dos senderos locales de Xàbia: el SL-CV 98 y el SL-CV 97. Al llegar a este mirador, se pueden elegir dos senderos adicionales o continuar hacia la Cala Barraca (final de esta excursión).

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