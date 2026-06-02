ESTIMAR Calpe Suitopía organiza una jornada de puertas abiertas para familias que preparan la comunión en la Marina Alta

ESTIMAR Calpe Suitopía celebrará el próximo domingo 14 de junio una jornada de puertas abiertas dirigida a las familias de Calpe y la Marina Alta que empiezan a imaginar y planificar la comunión de sus hijos en los próximos años.

Durante la mañana, el hotel presentará sus espacios y propuesta gastronómica para comuniones, mientras los niños participan en actividades lúdicas y educativas centradas en la calma, la gestión emocional y la creatividad. Además, habrá hinchables, actividades dinamizadas por el equipo de animación del hotel y acceso libre a la piscina para todos los asistentes. La jornada es de acceso gratuito previa inscripción y está pensada como un día completo en familia: tiempo de inspiración y planificación para los padres, y de juego y aprendizaje para los más pequeños. La jornada es de acceso gratuito previa inscripción.

Taller de calma y emociones para niños

En colaboración con la empresa de coaching TuCan Feel, el programa infantil incluye un taller centrado en la gestión de las emociones, la atención plena y la calma. A través de dinámicas, cuentos, manualidades y pequeñas prácticas de mindfulness y yoga adaptadas, los niños trabajarán conceptos como la calma, la atención y la amabilidad desde un enfoque práctico y divertido.

Habrá hinchables, actividades dinamizadas por el equipo de animación del hotel y acceso libre a la piscina para todos los asistentes. / INFORMACIÓN

Estudios internacionales han demostrado que la práctica de mindfulness en la infancia contribuye a mejorar la atención, la autorregulación emocional y la convivencia en casa. Con esta actividad, ESTIMAR Calpe Suitopía incorpora la educación emocional al programa de su jornada de puertas abiertas, más allá del ocio puramente recreativo.

Sorteo de estancias y servicios para las familias asistentes

Todas las familias inscritas entrarán en el sorteo de varios premios vinculados a estancias y servicios del hotel, entre ellos noches de alojamiento en habitación Suitopía, bonos de spa para disfrutar en familia y servicios especiales para el día de la comunión, como una fuente de chocolate para los niños. Con este sorteo, el hotel busca incentivar la participación y agradecer la asistencia de las familias a la jornada.

La información detallada y el formulario de inscripción están disponibles en la web del hotel: https://estimarhotels.com/calpe/estimar-calpe-suitopia/jornada-puertas-abiertas-comuniones-2027-2028/

Sobre ESTIMAR The Master Blend Hotel Group

Mapa de ubicación de ESTIMAR Calpe Suitopia.

ESTIMAR Hotels, The Master Blend Hotel Group es una cadena hotelera con origen en Calpe en 2007, que busca crear experiencias basadas en la hospitalidad mediterránea, la excelencia y el ámbito local. Actualmente cuenta con dos hoteles en la localidad de Calpe: SOLYMAR Gran Hotel, ESTIMAR Calpe Suitopia y un bloque de Apartamentos, ESTIMAR Calpe Apartments.

El grupo se encuentra en plena expansión, con la inauguración de ESTIMAR Valencia, en el centro de la ciudad de Valencia y ESTIMAR Marina Farnals en 2024, en primera línea de playa y a tan solo 20 minutos de la capital del Turia. En 2027 la compañía presentará su primer proyecto en la provincia de Castellón, ESTIMAR Benicasim con más de 100 habitaciones.