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La educación pública es una fortaleza: otra multitudinaria manifestación recorre Dénia

Docentes y familias exhiben unión en la Marina Alta: "Alzamos la voz con tristeza, pero también con dignidad inmensa. Ninguna porra, ni empujón, ni amenaza podrán silenciar una lucha que nace de la profunda estima a la escuela pública"

La pancarta en defensa de la escuela pública desplegada debajo del castillo y la torre del Consell

La pancarta en defensa de la escuela pública desplegada debajo del castillo y la torre del Consell / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

Ha sido una imagen muy simbólica. Un grupo de alumnos ha desplegado una pancarta justo debajo de la torre del Consell y del castillo de Dénia. Proclamaba la defensa de la educación pública de calidad y en valenciano. La educación pública es una fortaleza. Esta tarde otra multitudinaria manifestación ha recorrido las calles de Dénia. Docentes y familias de la Marina Alta, unidos.

Una de las pancartas de la masiva manifestación de esta tarde en Dénia

Una de las pancartas de la masiva manifestación de esta tarde en Dénia / A. P. F.

En la Plaça de Ajuntament, una madre del colegio Llebeig de Dénia ha leído el manifiesto. Ha subrayado que la comunidad educativa de la comarca "hoy alza la voz con tristeza, pero también con una dignidad inmensa". La protesta de esta tarde ha condenado las agresiones que han sufrido docentes en València "por defender aquello que es de todos: una educación pública digna, inclusiva, en valenciano y de calidad". La huelga indefinida del profesorado va por su cuarta semana y, pese al enorme desgaste, los docentes han demostrado un comportamiento ejemplar. "Han salido a la calle solo para exigir centros educativos dignos, recursos suficietnes y respeto hacia la comunidad educativa".

"Ni las porras, ni los empujones, ni las amenazas podrán silenciar una lucha que nace de la estima profunda al alumnado y a nuestros hijos e hijas", ha proclamado esta madre, que ha recordado que están defendiendo un futuro de igualdad de oportunidades y de justicia.

Dénia ha vivido otra masiva manifestación de docentes y familias

Dénia ha vivido otra masiva manifestación de docentes y familias / A. P. F.

"Agotados, pero valientes"

"No queremos confrontación. Queremos diálogo y una negociación real. Y lo queremos ya", ha dicho, y ha añadido que detrás de cada pancarta hay "personas agotadas, pero valientes". "Y hay también escuelas que sostienen cada día el futuro de este pueblo con más esfuerzo que recursos. También hay niños y niñas que merecen crecer en centros dignos, seguros y con oportunidades".

"Violencia, nunca. Diálogo, siempre. Negociación real, sí o sí", indicaba el manifiesto.

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Las familias y los docentes han subrayado que no van a arrojar la toalla. "Hasta que no llegue una respuesta valienta y honesta (de la conselleria de Educación), continuaremos aquí, unidos, en pie y con la cabeza bien alta. Por dignidad. Por responsabilidad. Por amor a la escuela pública valenciana".

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