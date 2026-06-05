El magnetismo de las playas de Dénia: las cribadoras incorporan un imán para retirar el vil (y peligroso) metal

Las playas de Dénia ejercen un poderoso magnetismo. Hay 12 kilómetros lineales de arenales (les Marines de punta a punta, desde el Raset a les Deveses, y la Marineta Cassiana) y otros 5 de playas de grava y de roca (les Rotes). Rastrillar cada día la arena, vaciar papeleras (hay bañistas que dejan las bolsas de basura amontonadas fuera de la papeleras), repasar dos veces al día las pasarelas, dejar como una patena las losas de los lavapiés o incluso limpiar la arena que llega a las calles de acceso a las playas es una tarea abrumadora, enorme. Dénia estrena este verano contrato de limpieza. La adjudicataria, la empresa Pavasal, ha incorporado nueva maquinaria. La cribadora, ese remolque que "ara" cada noche la arena, tiene imán. Sí. Y es una novedad. En esa franja imantada se quedan pegados monedas, clavos o alambres. Es "vil metal". Y peligroso. Las playas se liberan de residuos que no abundan (son una aguja en un pajar), pero que dan mala espina.

El nuevo contrato era más que necesario. El anterior había estado vigente desde 2012. Incluía la construcción de una planta para tratar los arribazones de posidonia oceánica retirados de las playas (separar la arena y los restos vegetales). No se construyó. Ahora, por fin, Dénia tendrá esta planta y una nave para el servicio de limpieza de playas. La parcela está cerca de la playa Punta Molins.

Una novedad importante es que la temporada alta de limpieza de playas se amplía. Ha comenzado este 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de septiembre. Veintitrés trabajadores forman la plantilla que tiene el cometido de que todo el litoral de Dénia esté de buena mañana en perfecto estado de revista.

Los trabajadores de la limpieza de playas junto al alcalde, el concejal y la técnica / A. P. F.

La maquinaria es nueva y hay más. Se incorpora una pala con una "cuchara" con rejilla. Es ideal para retirar los arribazones. Se escurre el agua. También se añade otro camión. De esta manera se crean dos equipos, uno destinado a las playas situadas al norte del casco urbano (les Marines en toda su dimensión) y otro a las del sur (la Marineta y les Rotes).

El remolque que criba y rastrilla la arena / A. P. F.

Una máquina nueva es la barredora de calles. Pasará tres días a la semana por las calles de acceso a las playas, esas en las que se acumula poco a poco arena. Los residentes se quejaban.

Pedagogía sobre la posidonia en los chiringuitos

La basura es la que los bañistas pocos concienciados dejan amontonada alrededor de las papeleras o ese metal que se pega en el imán de las cribadoras. Pero no es basura, desde luego, la posidonia oceánica. El concejal de Playas y el alcalde, Vicent Grimalt, han insistido en que los arribazones son naturales y demuestran que en las playas de Dénia hay vida y biodiversidad. Todos los veranos les toca aguantar las críticas de turistas que dicen que la posidonia son algas (primer error, ya que es una fanerógama marina, es decir, una planta) o que se quejan de que las playas están sucias (segundo error, la posidonia es riqueza natural y un bioindicador de la calidad del agua). Doménech ha avanzado que los concesionarios de hamacas y chiringuitos colocarán este verano carteles para explicar qué es la posidonia y por qué hay que celebrar que Dénia cuente con extensísimas praderas de esta planta marina.

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Además, el ayuntamiento no puede entrar a lo loco a retirar los arribazones. Hay limitaciones en las playas naturales y naturales de especial protección. Un tramo de Punta Molins es de especial protección. Se puede recoger la posidonia seca, pero la de la orilla, la que está húmeda no hay ni que tocarla.