El sorprendente efecto de la lluvia en la Marina Alta: colas de coches en el centro comercial de Ondara

Se inundan los caminos de siempre en Dénia (los que estén en hondonadas) y se "inunda" el acceso al centro comercial de Ondara. Es el efecto del chaparrón en la Marina Alta. Está comprobado: día gris y lluvioso equivale a coger todos el coche e irse de compras. En el centro comercial se frotan las manos cuando el cielo está nublado. En la comarca, ahora que se acerca el verano, parece que solo hay dos planes posibles. O playa o centro comercial. Los turistas y los ociosos no contemplan la opción de quedarse tranquilamente en casa.

El acceso al centro comercial ha sido esta mañana un "río" (un río estancado y de lenta corriente) de coches. Se ha formado una gran cola. Más de un conductor se ha arrepentido cuando se ha visto atrapado en el atasco. Saben por otras veces que, cuando llueve, la entrada a este complejo de tiendas de Ondara se colapsa. Pero se les olvida y vuelven a caer en la cola.