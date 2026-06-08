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UNED Dénia lidera el proyecto de igualdad de género online entre adolescentes de la UE

“Cultivando narrativas positivas de igualdad de género online entre adolescentes de la UE”

La entrada a la UNED de Dénia

La entrada a la UNED de Dénia / Levante-EMV

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Teresa Andreu

Dénia

UNED Dénia se une a un consorcio de socios de España, Lituania, Chipre, Portugal, Polonia, Italia y Rumanía a través de la nueva iniciativa “Cultivando narrativas positivas de igualdad de género online entre adolescentes de la UE” (EU-COE), financiada por la Comisión Europea bajo el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV).

El proyecto aborda el aumento del discurso de odio por razón de género en Internet, centrándose en la influencia de las comunidades misóginas que se dirigen a los jóvenes.

La Cátedra de Igualdad y Agenda 2030 de la UNED Dénia, líder del consorcio, señala que “cada vez más, las investigaciones demuestran la normalización del discurso misógino en los entornos digitales juveniles, especialmente a través de la llamada manosfera. Esto hace que sea esencial promover proyectos educativos como EU-COE, que nos permitan identificar, cuestionar y transformar este discurso desde una perspectiva crítica e igualitaria, involucrando a jóvenes, familias y educadores”.

Durante los próximos dos años, se llevarán a cabo actividades clave en España, Lituania, Chipre, Portugal, Polonia, Italia y Rumanía, incluyendo: investigaciones con la participación de las partes interesadas clave para identificar las tendencias culturales relacionadas con la violencia de género; sesiones de formación diseñadas para crear un marco educativo común entre educadores, estudiantes y familias para combatir la violencia de género online y promover entornos digitales inclusivos; y laboratorios nacionales de juventud destinados a sensibilizar a los adolescentes sobre la violencia de género online y fomentar comportamientos digitales inclusivos. El proyecto también producirá un cortometraje que destacará los puntos de vista de los jóvenes, proporcionará una representación visual de sus temas centrales y promoverá el debate sobre la violencia de género en internet.

Contrarrestar narrativas dañinas

El proyecto adopta un enfoque innovador al analizar sistemáticamente el lenguaje, la lógica y el impacto de la manosfera europea, incluyendo actividades de metodologías de diseño creativo (design thinking) y aprendizaje entre pares para ayudar a los jóvenes a contrarrestar estas narrativas dañinas.

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Para garantizar el impacto duradero del proyecto en toda Europa, los jóvenes adquirirán las habilidades necesarias para reconocer y desafiar las narrativas de odio, los educadores y las familias estarán equipados para apoyarlos de manera efectiva, y se pondrán a disposición materiales educativos innovadores y replicables.

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