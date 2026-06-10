Llega el Mundial y se dispara el fraude de las camisetas de fútbol falsificadas: intervienen 2.277 prendas en el mercadillo de Dénia

Llega el Mundial de fútbol y se ponen de moda las camisetas de las selecciones. Hay negocio. Muchos aficionados se resisten a pagar un ojo de la cara por una "elástica" reglamentaria y buscan la copia. El fraude es un gol en fuera de juego. En Dénia, la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, ya ha actuado contra la falsificación de camisetas. Los agentes han acudido al mercadillo y han arrestado a 12 personas como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial. Los detenidos habían colgado en sus puestos de venta ambulante camisetas de selecciones del Mundial (también de equipos de las ligas) y vendían, además, otras prendas deportivas de marca falsificadas. Los agentes han intervenido nada menos que 2.277 artículos falsificados.

Las camisetas de fútbol están de moda. Las reglamentarias son caras / Levante-EMV

La operación se inició tras una información recibida en la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Dénia sobre la posible comercialización de prendas de marca presuntamente falsificadas de firmas de prestigioso nombre y con gran demanda entre la población.

Parte de la atención policial en relación a estas prendas falsificadas, se focalizaba en las camisetas de equipaciones deportivas de selecciones de fútbol y de los clubes en los que los jugadores mundialistas juegan. El Mundial está ahí y estas camisetas son muy demandadas.

Así pues, se inició un dispositivo discreto en el mercado ambulante que se monta los lunes en la explanada de Torrecremada.

Inspección de bolsos también falsificados / Levante-EMV

Las inspecciones constataron que, efectivamente, en varios puestos de este mercadillo se estaban vendiendo prendas textiles y bolsos de diferentes marcas reconocidas, con un precio de venta al público de una cuantía mucho menor a su venta como producto original, algo característico en los delitos contra la propiedad industrial.

Despliegue policial conjunto

Los agentes llevaron a cabo un operativo en el que se contó con el apoyo de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de la Comisaría de Denia y con la colaboración de los agentes de la Unidad de Prevención y Seguridad Ciudadana del cuerpo de la Policía Local de Dénia, además de un perito judicial que actuó en calidad de experto y representante de las firmas o marcas afectadas.

Los policías realizaron 12 inspecciones en diferentes puestos de este mercadillo. Hallaron ropa y accesorios falsificados. Intervinieron un total de 2.277 artículos entre los que se contaron camisetas de equipaciones deportivas, gorras, pañuelos y otros artículos.