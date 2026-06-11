Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales

Un accidente con conductor a la fuga. Pero no se ha fugado pisando el acelerador, sino bajándose del coche y echando a correr. Ha ocurrido esta mañana en el tramo de la AP-7 entre las salidas de Ondara y Benissa (términos de Pedreguer y Gata de Gorgos). Dos coches que iban en dirección a Alicante han chocado. Las circunstancias del accidente son extrañísimas. El conductor de uno de los vehículos ha bajado rápidamente y ha saltado el pretil de la autopista y la valla. Ha escapado a la carrera por los bancales de naranjos. Los ocupantes del otros vehículos, según los testigos, habrían iniciado su persecución.

Colapso en la autopista

En seguida han llegado patrullas de la Policía Local de Pedreguer y la Guardia Civil. Los agentes de Pedreguer han detenido en la zona agrícola de este municipio al conductor fugado. Han sido los policías los que han realizado las primeras actuaciones. Luego lo han puesto a disposición de la Guardia Civil, que ha realizado las oportunas diligencias del accidente.

El accidente y, sobre todo, el comportamiento del conductor que ha escapado a la carrera son pelín sospechosos. Lo que no genera sospecha ninguna es el gran atasco que hay en la autopista.

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Los agentes también están intentando regular el tráfico. Los coches están bloqueados. Hay una cola de impresión. Este tramo de la AP-7 está colapsado.