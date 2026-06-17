Un chico de 17 años, corneado en una pierna en los "bous al carrer" de Xàbia
La cogida ocurrió pasada la medianoche y los festejos se tuvieron que suspender durante casi una hora
Primer incidente en los "bous al carrer" de las fiestas de les Fogueres de Xàbia. Un chico de 17 años resultó herido al cornearlo una vaquilla en una pierna. Inmediatamente, se lo sacó del recinto taurino (se monta en el aparcamiento de la avenida Palmela) y se lo llevó al módulo sanitario. Allí lo atendieron el médico y los sanitarios. Presentaba una herida por asta de toro en la pierna derecha.
Ocurrió poco después de la medianoche, sobre las 00.20 horas. Los festejos taurinos se pararon. Y se suspendieron durante casi una hora. La Cruz Roja trasladó de urgencia al joven al hospital de Dénia. El médico iba con él en la ambulancia. La cornada no revestía, en principio, gran gravedad.
El agredido en una pelea, en la UCI
Por otra parte, el hombre de unos 30 años que a primera hora de la tarde de este martes resultó herido de gravedad al recibir un golpe con un objeto contudente en la cabeza (la agresión se produjo durante una pelea) permanece ingresado en la UCI del hospital de Dénia.
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