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¿Ha llegado la Navidad a Xàbia en pleno achicharramiento?

Los vecinos sorprenden al engalanar una calle en las fiestas de Sant Joan, las del solsticio de verano, con el surtido completo de adornos navideños

La extemporánea decoración navideña de la calle de Jesús Nazareno de Xàbia

La extemporánea decoración navideña de la calle de Jesús Nazareno de Xàbia / A. P. F.

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Cantan las chicharras. Xàbia se achicharra. Pero en la calle Jesús Nazareno es Navidad. Los vecinos han trabucado los solsticios. Llega el de verano. Tórrido. Y ellos se han ido al solsticio de invierno. Una irreverencia. Esta tradición que va a más de engalanar las calles es original y libérrima. Los vecinos no obedecen ni al calendario. Y eso es lo mejor. Los turrones, el mazapán o las castañas (las asadas, que ahora también las hay pero de otra índole) no pegan en Sant Joan, que es tiempo de "raïm" (un poco pronto) y "bacores". La Navidad pilla lejísimos. A seis meses. Sí, quizá, los vecinos han decidido celebrar el "mig any" de las Santas Pascuas. La calle está decorada con bolas de Navidad, muñecos de jengibre, abetos navideños, guirnaldas, renos, bastoncitos de caramelo... Navidad santjoanera.

La tradición de engalanar las calles del centro histórico en estas fiestas de Fogueres va a más. Y los vecinos le echan muchísima imaginación. En una calle han reivindicado el "forn tradicional". Otra estrecha calle está constelada de estrellas. Son las estrellas de la "Noche estrellada" de Vincent Van Gogh. Los vecinos han querido interpretar Xàbia desde el universo del artista. La decoración es originalísima. Esos cielos trémulos, postimpresionistas y un punto surrealistas de Van Gogh sí son muy de la noche de Sant Joan de Xàbia. El fuego crea esa atmósfera crepitante y mágica.

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Estos días da gusto pasear por las calles del centro histórico de Xàbia. Doblas la esquina y, de repente y como por ensalmo, estás en plena Navidad. Sofocante Navidad. Sin embargo, lo del "fum, fum, fum" del villancico no es ahora una locura. La nit dels focs de Sant Joan, la de saltar las hogueras, se suele acabar ahumado.

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