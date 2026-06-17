Sordina y menos decibelios: Ondara baja el volumen a sus fiestas y las hace compatibles con poder pegar ojo

El ruido se apodera del debate. Ondara baja los decibelios. No quiere alborotos gratuitos. Busca ese equilibrio siempre complicado de conciliar las fiestas y el descanso de los vecinos. Quienes no están en el ajo (el ajo de las fiestas) podrán pegar ojo.

El pleno de este jueves aprobará una suspensión temporal de los objetivos de calidad acústica con motivo de la celebración de les Festes Populars del Crist, de la Mare de Déu de la Soledat y de Sant Jaume 2026. Esta medida excepcional persigue facilitar el desarrollo normal de las fiestas, sin perder ni un ápice de su carácter tradicional, cultural y social, y hacerlas compatibles con el descanso de los vecinos. Se suspenden los objetivos de calidad acústica, pero, al mismo tiempo, se establece que los organizadores y responsables de los actos festivos deben aplicar obligatoriamente mejoras técnicas para reducir al máximo el ruido, sin superar en ningún momento los límites legales establecidos.

La verbena de la noche del "xupinàs" / Levante-EMV

La suspensión estará vigente del 25 al 28 de junio, del 9 al 13 de julio y del 17 al 25 de julio, que son los días de las fiestas. La medida se limita a determinadas zonas y horarios. Coincide con las horas de los actos previstos. Es obligatorio, en cualquier caso, tomar medidas correctoras para mitigar el impacto acústico.

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Menos ruido, la misma esencia festiva

El ayuntamiento quiere hacer compatible el desarrollo normal de las fiestas populares y la convivencia ciudadana. El pueblo "estallará" de fiesta, pero sin alborotar más de lo debido, sin meter bulla aquí y allá. Ondara baja el volumen de las fiestas. Pero eso no va a significar que las celebraciones pierdan su esencia revoltosa.