La ruta de senderismo para los días de calor en Alicante: junto al mar y con chapuzón en una cala paradisiaca incluido

El verano no suele ser la mejor época para hacer senderismo en la provincia de Alicante. Las altas temperaturas, la falta de sombra en muchos caminos y la intensidad del sol obligan a muchos aficionados a guardar las botas durante unas semanas o a salir únicamente a primera hora de la mañana. En el interior, incluso las rutas sencillaspueden hacerse duras cuando el termómetro sube y el terreno acumula calor desde media mañana.

Por eso, quienes no quieren renunciar a caminar durante los meses estivales buscan alternativas más amables. La clave está en elegir recorridos cortos, bien señalizados, con posibilidad de sombra y, sobre todo, con agua cerca. En ese sentido, los caminos junto al Mediterráneo se convierten en una de las mejores opciones: permiten hacer deporte, disfrutar del paisaje costero y aprovechar la brisa marina, con la recompensa añadida de poder terminar la excursión con un baño.

Sendero ecológico

Una de las rutas más recomendables para este tipo de plan es el sendero ecológico que recorre parte del litoral entre Calp y Benissa, en la Marina Alta. Es un itinerario costero con vistas constantes al mar, acantilados bajos, pequeñas calas, paneles informativos y varios accesos que permiten adaptar la caminata al tiempo disponible. No es una ruta de montaña exigente, sino un paseo con encanto mediterráneo que combina naturaleza, deporte y baño en algunas de las calas más bonitas de esta parte de Alicante.

Impresionante imagen de la multigalardonada playa de la Fossa de Calp. / INFORMACIÓN

Recorrido

El recorrido puede plantearse de varias formas. Una opción es empezar en la zona del club náutico de Les Bassetes, junto al Aula del Mar y la Tourist Info Benissa Playa, y avanzar por los tramos del paseo ecológico hacia calas como Pinets, Llobella o Advocat.Otra posibilidad es iniciar la ruta desde Calp, en el entorno de la cala La Calalga, a la que se llega desde la zona de la playa de la Fossa. Al tratarse de un trazado lineal y con distintos puntos de entrada, cada caminante puede decidir si quiere hacer solo un tramo corto o una versión más completa de ida y vuelta.

Para quienes buscan una caminata sencilla, el paseo ecológico de Benissa ofrece tramos de unos pocos kilómetros que pueden completarse en una hora u hora y media, dependiendo del ritmo y de las paradas. A lo largo del camino hay zonas con escaleras, bancos, miradores y paneles sobre la flora, la fauna, la geología y la biodiversidad del litoral. El recorrido no presenta grandes dificultades técnicas, aunque conviene no confiarse: hay subidas y bajadas, tramos expuestos al sol y superficies que pueden resultar incómodas con calzado inadecuado.

Calas escondidas

El gran premio de esta ruta son sus calas. Cala Pinets es uno de esos rincones pequeños, de roca y agua transparente, perfectos para refrescarse antes de seguir caminando. Cala Llobella mantiene un carácter más natural y tranquilo, aunque su acceso puede ser menos cómodo. Cala de l’Advocat ofrece un entorno muy atractivo para descansar junto al mar, con zonas de roca y una entrada al agua más accesible. Más adelante, Baladrar resume bien la belleza de esta costa: acantilados, Mediterráneo abierto y una sensación de pausa que convierte la caminata en algo más que ejercicio.

Imagen de parte del sendero ecológico litoral de Benissa. / INFORMACIÓN

Baño refrescante

En verano, el baño es casi inevitable, pero conviene preparar bien la mochila. Muchas de estas calas son de roca o canto, por lo que los escarpines pueden marcar la diferencia para entrar y salir del agua con seguridad. También es recomendable llevar agua abundante, gorra, crema solar, gafas de sol y calzado cómodo. Aunque la ruta discurre junto al mar, no todo el camino tiene sombra y las horas centrales del día pueden ser duras. Lo más sensato es salir temprano o esperar a última hora de la tarde, cuando baja la radiación y el paseo se disfruta mejor.

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El sendero ecológico entre Calp y Benissa es una de esas excepciones que permiten seguir caminando en Alicante incluso en verano, siempre con prudencia. La brisa, las vistas al Peñón de Ifach, los miradores y la posibilidad de alternar paseo y baño lo convierten en un plan perfecto para una mañana tranquila o una tarde de verano.