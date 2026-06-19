El romance sobre la 'Orgena del Molinell': el enigma del monstruo marino que conmocionó a Dénia en 1761

"Breve y curioso romance en que se refieren las calidades y circunstancias de un pescado que el día 2 de abril de este año 1761 salió en la playa... que llaman el Molinell". Eso reza el texto de encabezado al romance impreso en el siglo XVIII, publicado en València por los Herederos de Jerónimo Conejos en 1761 y que cuenta, en sus cuatro páginas, con el testimonio de un animal de gran embargadura avistado en la Marina Alta de Alicante. En el documento, perteneciente al fondo antiguo de la Biblioteca Valenciana, se conserva un grabado xilográfico de un monstruo marino. El autor figura como “Un Devoto de la Concepción”, que dice encontrarse en Dénia en el momento de los hechos. El romance sitúa el episodio el 2 de abril de 1761, en la playa entre Gandia y Dénia, “junto al paraje que llaman el Molinell”. El hallazgo no solo conmocionó al municipio alicantino y los adyacentes por el aspecto del animal, sino que generó conflicto entre dos municipios muy cercanos.

Romance original sobre el Peixot de Molinell, el monstruo marino hallado en Dénia / Biblioteca Valenciana

Pero, ¿qué cuenta el romance del monstruo marino avistado en Dénia y a qué animal se refería? Cuenta el romance que un tal Ripoll oyó bramidos a unas dos leguas de la localidad alicantina de Dénia, según relata el romance. También los escucharon pescadores y personas que estaban haciendo leña en el monte. Fue al acercarse cuando vieron un bulto enorme en el mar, sin jarcias ni velas, que no parecía una embarcación a pesar de su enorme tamaño. Después, observaron que era un animal encallado entre la arena y el agua.

El texto recoge que entre el animal y la tierra había apenas seis o siete palmos de agua, muy poca profundidad para que el animal pudiera moverse. Según se relata, la bestia, herida y desesperada, teñía el agua con sangre mientras lanzaba bramidos de dolor.

Tras morir, el episodio se convirtió en una auténtica atracción comarcal: el romance menciona gente llegada de València, Gandia, Dénia, Oliva, Sueca, Ondara, Pego, Cullera y otros lugares cercanos .

Romance original sobre el Peixot de Molinell, el monstruo marino hallado en Dénia / Biblioteca Valenciana

Casi 20 metros y 550 hombres para moverlo... sin éxito

Sobre las medidas del monstruo marino, el romance habla de 90 palmos de longitud y 17 de altura, sin contar el vientre: 90 palmos equivaldrían a unos 18-20 metros, dependiendo del palmo usado como referencia. Otra de las cosas que subraya el documento es que hicieron falta 550 hombres y cinco o seis pares de bueyes para intentar moverlo, sin conseguirlo.

La boca se describe como enorme, con una apertura de siete u ocho palmos de quijada a quijada. El texto menciona dientes, huecos donde encajaban y unos orificios cerca de los ojos por donde expulsaba agua con fuerza. También describe piel suave, color pardo y una capa de grasa de la que se obtuvo aceite.

Romance original sobre el Peixot de Molinell, el monstruo marino hallado en Dénia / Biblioteca Valenciana

Dénia contra Oliva: el conflicto de jurisdicción

La disputa entre los pescadores de Oliva y Dénia por saber a quién pertenecía el "Peixot del Molinell" es otro de los puntos clave del histórico documento: los de Dénia reclamaban que se llevarían al monstruo por el agua mientras que los de Oliva reclamaban también su derecho sobre los restos del animal. El romance dice que la discusión acabó en “pendencia declarada” y que finalmente se determinó que la fiera pertenecía a la jurisdicción de Oliva.

El Molinell o Racons es un espacio fronterizo, lo que ayuda a explicar la disputa jurisdiccional. Se cita como límite entre las provincias de València y Alicante y entre los términos de Oliva, Dénia y Pego. Y es que el animal no apareció en una playa cualquiera, sino en una zona de transición entre términos, marjal, desembocadura y jurisdicciones.

Romance original sobre el Peixot de Molinell, el monstruo marino hallado en Dénia / Biblioteca Valenciana

¿Fue una ballena, una "orgena", un cachalote..?

El romance termina reconociendo que no había certeza sobre de qué animal se trata. Unos decían que era especie de ballena; otros, pescadores, aseguraban que era una "orgena": voz popular para referirse a un monstruo marino.

El tamaño de gran cetáceo, la descripción de una piel oscura o parduzca, la capa de grasa aprovechable y la presencia de dientes en la mandíbula inferior y huecos en la superior señalan el cachalote la hipótesis moderna más coherente.