La cala de Alicante perfecta para ir con niños: pequeña, tranquila y con todos los servicios muy cerca

La provincia de Alicante está llena de pequeñas calas que parecen escondites naturales frente al Mediterráneo. Muchas de ellas conservan ese aspecto salvaje que las hace tan especiales: aguas transparentes, rocas, pinos, acantilados y senderos que obligan a caminar antes de llegar al mar. Precisamente por eso se han convertido en algunos de los lugares más buscados por quienes quieren escapar de las playas urbanas y encontrar un baño más tranquilo, más íntimo y más conectado con el paisaje.

Pero esa belleza tiene a menudo una contrapartida. No todas las calas son fáciles para ir con niños, personas mayores o familias que cargan con sombrilla, nevera, juguetes, toallas y todo lo necesario para pasar el día. Algunas tienen accesos complicados, escalones, caminos de tierra, poco aparcamiento o ausencia de servicios básicos. Otras no cuentan con baños, vigilancia cercana ni zonas de restauración, algo que puede convertir una jornada idílica en una visita incómoda cuando se viaja con pequeños.

Cala accesible

Por eso, dentro del mapa de calas alicantinas, hay lugares que destacan no solo por su belleza, sino también por su comodidad. Cala Les Bassetes, en Calp, es una de esas opciones que permiten disfrutar del encanto de una cala sin renunciar del todo a los servicios. Situada en el extremo norte de la costa calpina, junto al puerto deportivo de Les Bassetes y en una zona prácticamente fronteriza con Benissa, esta pequeña cala reúne varios elementos que la hacen especialmente recomendable para familias: acceso sencillo, aparcamiento cerca, paseo fácil, baños y servicios alrededor.

Cala Les Bassetes

No es una playa grande ni de arena fina, y conviene saberlo antes de ir. Cala Les Bassetes tiene unos 70 metros de longitud y apenas 5 metros de anchura, con cantos rodados y plataforma rocosa. Esa dimensión reducida le da un ambiente recogido y tranquilo, pero también obliga a llegar con cierta antelación en temporada alta si se quiere encontrar un buen sitio. Sus aguas, sin embargo, son uno de sus grandes atractivos: suelen ser calmadas y sin grandes sobresaltos, lo que facilita el baño y la convierte en una alternativa agradable para quienes buscan un entorno más controlado que el de otras calas más abruptas.

Ubicación

Uno de sus puntos fuertes es la ubicación. Al estar junto al Puerto Deportivo Les Bassetes, la cala cuenta con un entorno mucho más práctico que otros rincones aislados de la Costa Blanca. En las inmediaciones hay opciones de hostelería, escuela de vela, centro de buceo y servicios náuticos, lo que permite combinar el baño con otras actividades o resolver necesidades básicas sin tener que desplazarse demasiado.

Paisaje

El paisaje también juega a favor de Les Bassetes. Desde la cala se divisa una perspectiva diferente del Peñón de Ifach, uno de los grandes símbolos de Calp y de toda la costa alicantina. Esa imagen, con el mar en calma y el peñón al fondo, convierte la visita en algo más que un simple baño. Además, la zona es apropiada para el buceo y la pesca, dos actividades muy habituales en este tramo del litoral. Quienes se acerquen con niños más mayores pueden aprovechar para observar el fondo marino, siempre con escarpines por la presencia de roca y cantos rodados, y con la precaución lógica de cualquier baño en una cala.

Noticias relacionadas

Cala Les Bassetes no es la cala más salvaje ni la más remota de Alicante, pero precisamente ahí está su ventaja. Es pequeña, tranquila, fotogénica y cómoda, con servicios cercanos y un acceso más amable que el de otros enclaves de la Marina Alta. Para familias que buscan un plan sencillo, sin grandes caminatas y con la tranquilidad de tener el puerto deportivo al lado, es una de las opciones más prácticas de Calp. Basta con preparar calzado de agua, protección solar y llegar pronto en los días de más afluencia para disfrutar de una cala que combina paisaje mediterráneo, comodidad y una de las vistas más reconocibles del litoral alicantino.