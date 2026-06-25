El Hospital de Dénia realiza con éxito su primera intervención quirúrgica con monitorización neurofisiológica intraoperatoria

El Servicio de Neurocirugía del hospital de Dénia ha realizado su primera intervención de craneotomía y resección de tumor cerebral mediante monitorización neurofisiológica intraoperatoria, una técnica avanzada que permite controlar de forma continua la actividad del sistema nervioso durante la intervención para preservar funciones neurológicas esenciales del paciente.

La técnica la han realizado los neurocirujanos Anward Saab y Alejandro Zurita, con la participación de un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en Neurocirugía, Anestesia, Neurofisiología y Enfermería Quirúrgica.

La incorporación de esta tecnología supone un importante avance para la cartera de servicios del hospital, ya que permite afrontar procedimientos neuroquirúrgicos de alta complejidad con mayores garantías de seguridad y precisión.

Un mayor control durante la cirugía

La monitorización neurofisiológica intraoperatoria constituye una de las herramientas más avanzadas en el ámbito de la neurocirugía moderna. Su principal ventaja es que permite evaluar de forma continua la actividad del sistema nervioso durante la intervención. Para ello se utilizan electrodos y sistemas de registro que que detectan posibles alteraciones funcionales y alertan al equipo quirúrgico de cualquier cambio que pueda comprometer funciones como el movimiento, la sensibilidad o el lenguaje.

El empleo de esta técnica es especialmente relevante cuando el tumor se localiza en áreas cerebrales críticas, responsables de capacidades esenciales como el habla o el movimiento. El objetivo es lograr la máxima extirpación posible del tumor sin comprometer las funciones neurológicas del paciente.

La intervención ha requerido la participación coordinada de profesionales de diferentes áreas, un aspecto fundamental en este tipo de procedimientos. La Neurocirugía actual requiere un alto nivel de coordinación entre especialidades, ya que el trabajo en equipo es esencial para lograr resultados óptimos. En este sentido, el papel de las neurofisiólogas, Sara Cors y Alba Sánchez, ha sido fundamental porque han interpretado en todo momento los registros obtenidos durante el abordaje y comunicado, en tiempo real, cualquier variación que pudiera afectar a la función cerebral del paciente.

El equilibrio entre la resección quirúrgica y la preservación funcional es uno de los principales objetivos de la Neurocirugía Oncológica. Además, la aplicación de estas técnicas contribuye a mejorar la recuperación postoperatoria, reduciendo el riesgo de déficits neurológicos y favoreciendo una reincorporación más rápida del paciente a su vida cotidiana.

Para el gerente del Departamento de Salud, Juan Puig, “la incorporación de técnicas como la monitorización neurofisiológica intraoperatoria reafirman nuestro compromiso con la excelencia asistencial, la innovación y la seguridad del paciente, ya que no solo mejoran los resultados clínicos, sino que también marcan el camino hacia una medicina más personalizada y precisa, siendo un verdadero hito asistencial para todos”.

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La monitorización neurofisiológica intraoperatoria supone un salto cualitativo en la práctica neuroquirúrgica del departamento, alineándolo con los estándares de centros hospitalarios de referencia. El avance tiene un impacto directo en la población de la Marina Alta, que ahora puede acceder a procedimientos de alta complejidad sin necesidad de desplazarse a otros hospitales de mayor tamaño.

Fuente: Levante - EMV