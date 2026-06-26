Piscinas, playa y plan para toda la familia: así es el verano en ESTIMAR Calpe Suitopia

Con el verano llegan también las vacaciones familiares, esos días marcados en el calendario para descansar, compartir tiempo juntos y descubrir o repetir destinos. En Calp, a pocos metros de la playa del Arenal-Bol, ESTIMAR Calpe Suitopia se ha convertido en una de las opciones más populares para quienes buscan combinar comodidad, ocio y una ubicación privilegiada junto al Mediterráneo.

Su característica silueta forma parte ya del paisaje de la localidad. En su interior, el complejo reúne alojamiento, espacios de ocio, gastronomía y actividades pensadas para que tanto niños como adultos encuentren propuestas adaptadas a sus gustos durante la estancia.

Uno de los aspectos más valorados del hotel es la amplitud y vistas de sus habitaciones. / INFORMACIÓN

Habitaciones amplias para disfrutar en familia

Uno de los aspectos más valorados por quienes se alojan en ESTIMAR Calpe Suitopia es la amplitud de sus habitaciones. Con 75 metros cuadrados, ofrecen espacio suficiente para que toda la familia disfrute de las vacaciones con comodidad. Las estancias cuentan con diferentes ambientes y amplias terrazas desde las que contemplar el mar Mediterráneo o el Peñón de Ifach, uno de los principales símbolos de la Costa Blanca. La luminosidad, el diseño funcional y las vistas convierten la habitación en algo más que un lugar para descansar durante las vacaciones.

Diversión para todas las edades

Las zonas acuáticas son uno de los grandes atractivos del hotel. El complejo dispone de cuatro piscinas y una zona splash con toboganes y juegos de agua que se convierte cada verano en uno de los espacios favoritos de los más pequeños.

A ello se suma una programación de actividades que incluye talleres, juegos, concursos y alternativas adaptadas a distintas edades. El Kids Club es uno de los puntos de encuentro habituales para los niños, que pueden participar en actividades supervisadas mientras hacen nuevos amigos durante las vacaciones. Al mismo tiempo, los adultos pueden aprovechar para relajarse en el spa, tomar algo junto a la piscina o simplemente compartir tiempo en familia.

El modelo de entretenimiento también incorpora renovadas experiencias de realidad virtual y otros espacios tecnológicos que complementan las actividades tradicionales y amplían las opciones de ocio dentro del complejo.

La gastronomía como parte de la experiencia

La oferta gastronómica ocupa también un lugar destacado dentro de ESTIMAR Calpe Suitopia. Los diferentes espacios de restauración están pensados para adaptarse a las necesidades de las familias y ofrecer una amplia variedad de opciones.

Entre los rincones más conocidos del establecimiento destaca su Sky Bar, situado en la planta 29. / Lars ter Meulen

Desde el buffet Market Place, los desayunos, almuerzos y cenas combinan recetas mediterráneas con propuestas internacionales, además de productos frescos y elaboraciones preparadas al momento. Los showcookings permiten a los huéspedes disfrutar de la cocina en directo y añadir un componente dinámico a cada servicio.

A ello se suman las cartas del Pool Bar y el Lobby Bar, espacios donde disfrutar de un aperitivo, una comida informal o una bebida en cualquier momento del día.

Un mirador sobre el Mediterráneo

Entre los rincones más conocidos del establecimiento destaca su Sky Bar, situado en la planta 29. Desde este espacio es posible contemplar algunas de las mejores vistas de Calp, con panorámicas que abarcan el Mediterráneo, el Peñón de Ifach y buena parte del litoral. Al caer la tarde, el rooftop se convierte en uno de los lugares donde poder disfrutar del atardecer y de una perspectiva diferente de la localidad y la comarca.

Su ambiente tranquilo y su ubicación privilegiada lo han convertido en uno de los espacios más reconocibles del hotel por parte de residentes y visitantes.

Calp, un destino para explorar

La ubicación de ESTIMAR Calpe Suitopia permite además acceder fácilmente a algunos de los principales atractivos del municipio. La playa del Arenal-Bol se encuentra a escasos minutos a pie, mientras que el casco antiguo invita a recorrer sus calles, plazas y miradores. Muy cerca también se encuentran Las Salinas, donde es habitual observar flamencos y otras aves durante gran parte del año.

Para quienes prefieren los planes al aire libre, el entorno ofrece rutas senderistas, itinerarios ciclistas y actividades náuticas que permiten descubrir la costa desde otra perspectiva. Entre ellas destaca la visita al Parque Natural del Peñón de Ifach, uno de los enclaves naturales más emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

El modelo de entretenimiento también incorpora renovadas experiencias de realidad virtual y otros espacios tecnológicos que complementan las actividades tradicionales y amplían las opciones de ocio dentro del complejo. / Lars ter Meulen

Una experiencia consolidada para el turismo familiar

ESTIMAR Calpe Suitopia forma parte de Tours & Kids, el programa de promoción del turismo familiar de calidad de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que reconoce aquellos establecimientos adaptados a las necesidades de quienes viajan con niños. Está certificado por la Real Federación Española de Ciclismo y está avalado con el Sello de Excelencia deportiva. Cuenta con la combinación de amplias habitaciones, instalaciones acuáticas, actividades infantiles, espacios gastronómicos y cercanía a la playa ha contribuido a consolidar su posición dentro de la oferta turística de la Costa Blanca.

Con una oferta enfocada al público familiar y una ubicación privilegiada frente al Mediterráneo, el hotel vuelve a ser este verano una de las alternativas más destacadas para quienes eligen Calp como destino vacacional.