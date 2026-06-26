El rincón poco conocido de Alicante que parece esculpido por gigantes: dos arcos naturales escondidos en la Marina Alta

Alicante no se acaba en sus playas. Más allá de las calas, los paseos marítimos y los chiringuitos, la provincia esconde paisajes de interior que sorprenden incluso a muchos alicantinos. Uno de ellos está en Castell de Castells, en la Marina Alta, y parece sacado de otro lugar: Els Arcs, dos grandes arcos naturales de roca caliza que se levantan en plena montaña.

Es uno de esos rincones que no aparecen siempre en las listas más repetidas, pero que merece una escapada, especialmente para quienes buscan un plan diferente en verano: naturaleza, senderismo, fotografía y silencio lejos del bullicio de la costa.

Dos arcos naturales en plena sierra

El gran atractivo de este paraje está en sus formaciones rocosas. Els Arcs son dos enormes arcos naturales moldeados por la erosión durante miles de años. La piedra caliza, el viento, el agua y el paso del tiempo han creado una especie de puerta natural entre montañas, con una silueta muy fotogénica.

Els Arcs de Castell de Castells / INFORMACIÓN

El resultado es un paisaje que llama la atención desde el primer momento. No es una construcción humana ni una ruina antigua, aunque pueda parecerlo a simple vista. Es la propia naturaleza la que ha abierto esos huecos en la roca y ha dejado una imagen casi monumental en mitad de la sierra.

Dónde están Els Arcs

El paraje se encuentra en el término municipal de Castell de Castells, un pequeño pueblo de la Marina Alta situado en un entorno montañoso, entre valles, barrancos y sierras. La zona forma parte de la Serra de la Serrella, uno de los paisajes de interior más interesantes de la provincia.

Llegar hasta allí ya es parte del plan. La carretera atraviesa un Alicante muy distinto al de la costa: pueblos tranquilos, bancales, montañas y curvas que van abriendo vistas hacia el interior.

Una ruta para descubrirlos

La forma habitual de visitar Els Arcs es a través de una ruta senderista. El itinerario más conocido es el PR-CV 151 Els Arcs, una ruta circular que permite acercarse a estas formaciones y disfrutar del paisaje de la zona.

Mapa de la ubicación de PNM Els Arcs.

No es un paseo urbano ni una ruta de playa, así que conviene ir con calzado adecuado, agua suficiente y algo de previsión. En verano, lo mejor es hacerla a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, evitando siempre las horas centrales del día.

Un plan de verano, pero con cabeza

Els Arcs son un plan perfecto para el verano si se organiza bien. No es un lugar para ir a mediodía en plena ola de calor ni para improvisar sin agua. Es una escapada de interior, con sol, montaña y tramos expuestos, por lo que conviene tomársela como una ruta de naturaleza.

La recompensa, eso sí, merece la pena: un paisaje tranquilo, menos masificado que otros puntos turísticos de la provincia y con una imagen final que justifica la caminata.

Alicante más allá de la playa

Lo interesante de Els Arcs es que muestran una cara menos conocida de Alicante. La provincia suele venderse por sus playas, pero su interior tiene una fuerza paisajística enorme. La Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat o l’Alcoià guardan montañas, castillos, barrancos, fuentes, pueblos y rutas que permiten entender Alicante desde otra perspectiva.

En este caso, el atractivo está en la mezcla de geología, silencio y sorpresa. No hace falta una gran infraestructura turística para que el lugar impresione: basta con llegar, mirar hacia la roca y entender por qué esos arcos parecen casi imposibles.

Ideal para amantes de la fotografía

Els Arcs también son un destino perfecto para quienes buscan imágenes distintas de la provincia. La forma de los arcos, la luz sobre la roca y el entorno montañoso permiten conseguir fotografías muy llamativas, sobre todo con la luz baja de la mañana o del atardecer.

«Els Arcs», un asombroso paraje natural en Alicante / INFORMACIÓN

Además, al no ser un enclave tan masificado como otros espacios naturales más populares, ofrece una experiencia más pausada. Es un lugar para caminar, observar y disfrutar sin prisas.

Qué tener en cuenta antes de ir

Antes de visitar Els Arcs conviene revisar la previsión meteorológica, llevar agua, protección solar y calzado de montaña. En verano, la ruta debe plantearse con prudencia, especialmente si se va con niños o personas poco acostumbradas a caminar por senderos.

También es importante respetar el entorno: no salirse de los caminos señalizados, no dejar residuos y evitar cualquier conducta que pueda dañar un paraje natural especialmente valioso.

Un rincón para quienes buscan algo distinto

Els Arcs de Castell de Castells son una escapada perfecta para quienes creen que ya conocen Alicante y quieren descubrir algo nuevo. No hay mar, no hay arena y no hay sombrillas. Pero hay roca, montaña, aire limpio y una de las formaciones naturales más curiosas de la provincia.

Un plan distinto para este verano y una prueba más de que Alicante también se disfruta mirando hacia el interior.