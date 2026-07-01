La cala “secreta” de Alicante a la que solo puedes llegar en kayak: aguas turquesa y una cueva en medio del mar

Las calas más bonitas suelen tener algo en común: no siempre aparecen al final de un camino fácil. A menudo, los rincones más espectaculares del litoral se esconden lejos de los grandes aparcamientos, de los paseos marítimos y de las playas urbanas con todos los servicios a mano. Son lugares que exigen un pequeño esfuerzo, una ruta previa, una bajada complicada o incluso una travesía por mar. Precisamente por eso conservan parte de su encanto. El premio, cuando se llega, suele ser una imagen difícil de olvidar: agua transparente, rocas, silencio y una sensación de descubrimiento que cada vez resulta más rara en pleno verano.

En la provincia de Alicante, donde el Mediterráneo deja algunas de las postales más reconocibles de la Comunidad Valenciana, este tipo de enclaves despierta cada vez más interés. Las calas pequeñas, resguardadas entre acantilados y alejadas de las zonas más concurridas, se han convertido en una alternativa para quienes buscan algo más que una jornada de sol y sombrilla. Pero esa belleza tiene también una condición: cuanto más difícil es llegar, más importante es hacerlo con respeto. Muchas de estas zonas son frágiles, tienen fondos marinos sensibles y soportan una presión creciente por su popularidad en redes sociales.

Cala en Caló

Un ejemplo perfecto es Cala En Caló, una diminuta cala situada en el litoral de Xàbia, a la que solo se puede llegar por mar. El acceso habitual se realiza en kayak, paddle surf, barco o moto de agua, aunque las opciones más recomendadas para disfrutar del entorno de forma pausada suelen ser el kayak y el paddle surf. Esta pequeña cala se encuentra entre la conocida Cala Granadella y Cala Ambolo, en una zona de acantilados que la mantiene oculta desde tierra y que explica por qué durante años fue un rincón conocido sobre todo por vecinos y visitantes muy habituales de la zona.

La cala “secreta” de Alicante a la que solo puedes llegar en kayak: parece sacada de una postal / INFORMACIÓN

Cala En Caló destaca por sus aguas cristalinas, los cantos rodados, las grandes rocas y una ubicación que parece diseñada para una fotografía aérea. Apenas mide unos 25 metros de extremo a extremo y queda encajada al pie de paredes rocosas que la protegen del paisaje más urbanizado. Esa combinación de tamaño reducido, acceso complicado y color turquesa ha hecho que muchos la comparen con paisajes exóticos,aunque se encuentra en plena Costa Blanca. La entrada a la cala está marcada por un islote desprendido de los acantilados, un elemento que aumenta todavía más la sensación de estar ante un lugar escondido.

Cómo llegar

El recorrido más habitual para llegar hasta ella parte desde Cala Granadella, una de las playas más populares de Xàbia. Desde allí, la ruta en kayak permite avanzar junto a un tramo de costa abrupto, con acantilados, cuevas marinas y rincones de agua transparente. La distancia no es excesiva, pero tampoco conviene subestimarla: depende del estado del mar, del viento, del tipo de embarcación y de la experiencia de quienes realizan la excursión.

Fondo marino

Uno de los grandes atractivos de Cala En Caló está bajo el agua. Sus fondos claros y rocosos la convierten en un lugar muy apreciado para practicar snorkel, siempre que las condiciones del mar lo permitan. Además, la gran roca situada frente a la orilla esconde una pequeña cueva marina a la que se puede acceder nadando o buceando desde la cala. La luz que entra por las aberturas y el color del agua crean ese efecto azul intenso que ha contribuido a convertir este rincón en una parada casi obligada para muchas rutas en kayak por la zona de la Granadella. No es solo una cala para tumbarse, sino un lugar para explorar con calma.

Eso sí, lo de “secreta” debe entenderse ya con matices. Cala En Caló fue durante mucho tiempo un enclave poco conocido, pero su belleza la ha hecho muy popular en redes sociales y en rutas organizadas. En verano puede registrar una ocupación alta, tanto por excursiones en kayak y paddle surf como por embarcaciones que fondean cerca. Ese éxito tiene una cara menos amable: la presión sobre el entorno, el ruido, la acumulación de visitantes y el riesgo para fondos marinos sensibles como las praderas de posidonia. Por eso, quienes la visiten deben evitar dejar residuos, respetar la fauna y la flora marina, no fondear en zonas protegidas y elegir opciones de acceso responsables.

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Cala En Caló sigue siendo uno de esos rincones que explican por qué el litoral de Xàbia es uno de los más admirados de Alicante. No tiene paseo marítimo, chiringuitos ni acceso cómodo por carretera, pero precisamente ahí reside buena parte de su atractivo. Es una cala pequeña, escondida y espectacular, ideal para quienes buscan una experiencia diferente y están dispuestos a llegar por mar. La recomendación es clara: ir temprano, consultar la previsión marítima, llevar agua, protección solar y calzado adecuado para roca, y no olvidar que los lugares más bonitos también son los que más cuidado necesitan para seguir pareciendo sacados de una postal.