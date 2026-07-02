Calp da la bienvenida a Müller, la cadena alemana que reúne más de 190.000 productos para toda la familia

Una nueva forma de comprar llega a Calp. La cadena alemana Müller ha inaugurado su nueva tienda en la Avenida Rumanía, reforzando su presencia en la Comunitat Valenciana y acercando a los vecinos de la Marina Alta un concepto comercial que combina droguería, perfumería, cosmética, papelería, juguetería, alimentación ecológica, alimentación para deportistas, artículos para el hogar, multimedia, libros y productos para mascotas en un único espacio.

Con esta apertura, Müller suma ya tres establecimientos en la península y continúa su crecimiento en España, donde está presente desde hace más de 30 años.

La nueva tienda Müller cuenta con 1.500 metros cuadrados de superficie comercial. / INFORMACIÓN

Desde el 2 de julio, los clientes ya pueden descubrir una tienda moderna y luminosa de 1.500 metros cuadrados que reúne más de 190.000 artículos y que ha sido diseñada para ofrecer una experiencia de compra cómoda, práctica y pensada para toda la familia.

Una gran variedad de productos en un solo lugar

Uno de los principales atractivos de Müller es la amplitud de su surtido. La compañía ofrece una combinación única de categorías que permite resolver las compras del día a día en una sola visita.

Entre sus secciones más destacadas se encuentran:

El Rincón Natural, con cosmética natural, productos ecológicos y complementos alimenticios.

con cosmética natural, productos ecológicos y complementos alimenticios. Mundo Mascota , un espacio especializado con alimentación, accesorios y productos para el bienestar de los animales de compañía.

, un espacio especializado con alimentación, accesorios y productos para el bienestar de los animales de compañía. Una amplia zona de perfumería y cosmética con marcas internacionales y exclusivas.

con marcas internacionales y exclusivas. Secciones especializadas de papelería, juguetes, hogar y alimentación.

Esta variedad convierte a Müller en una opción especialmente valorada por familias, propietarios de mascotas y personas que buscan productos de calidad para su día a día.

La nueva tienda Müller cuenta con un extenso surtido de artículos de cuidado diario, maquillaje, cosmética, papelería o juguetes, entre otros. / INFORMACIÓN

Promociones especiales para celebrar la llegada a Calp

La inauguración viene acompañada de diversas acciones especiales para los clientes. Durante los tres primeros días de apertura, Müller ofrece un 20 % de descuento en todo el surtido, además de una ruleta de premios con regalo seguro y otras sorpresas para quienes visiten la tienda.

Compra cómoda y accesible

La nueva tienda dispone de amplios pasillos, señalización clara, accesos adaptados para personas con movilidad reducida y aparcamiento gratuito para clientes.

El establecimiento abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, en horario ininterrumpido de 9:00 a 22:00 horas.

La nueva tienda Müller es un espacio ideal para las compras de toda la familia. / INFORMACIÓN

Un proyecto impulsado por un equipo ilusionado

La responsable de la tienda, la señora Sáez, destaca el esfuerzo realizado durante los últimos meses para hacer realidad este proyecto. "Queríamos que los clientes encontraran una tienda acogedora, cómoda y con una gran variedad de productos. Todo el equipo ha trabajado con mucha ilusión para que la experiencia de compra sea excelente desde el primer día y estamos muy felices de formar parte de Calp".

Una historia de éxito europea

Fundada en Alemania en 1953, Müller ha evolucionado desde una pequeña droguería familiar hasta convertirse en una de las principales cadenas comerciales de Europa. Actualmente cuenta con más de 950 tiendas en nueve países y emplea a más de 35.000 personas.

En España, inició su actividad hace más de tres décadas en Mallorca, y actualmente dispone de 18 establecimientos. La apertura de Calp supone un nuevo paso dentro de su estrategia de crecimiento nacional.

Müller tiene previsto abrir hasta cuatro nuevas tiendas en 2026. / INFORMACIÓN

Mirando al futuro

La apertura de Calp forma parte del plan de expansión que Müller está desarrollando en España. La compañía tiene previstas cuatro nuevas aperturas durante 2026, entre ellas su desembarco en la Comunidad de Madrid, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento en la península.

Con más de 30 años de trayectoria en España y una sólida implantación en Mallorca y la Comunitat Valenciana, Müller continúa buscando nuevas ubicaciones para acercar su amplio surtido a más clientes.

"España es un mercado con un enorme potencial para Müller. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible durante los próximos años, con nuevas aperturas en distintas regiones del país, manteniendo siempre la calidad de servicio, la variedad de surtido y la cercanía que nos caracterizan", explican desde las oficinas centrales de Müller España.

Mapa de Müller

La compañía afronta así una nueva etapa de crecimiento con un ambicioso proyecto de expansión nacional que contempla la apertura progresiva de nuevas tiendas en toda España durante los próximos años.