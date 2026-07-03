Así es la cueva acuática más espectacular de España: está en Alicante y hay que entrar buceando

Las cuevas acuáticas tienen algo que las convierte en lugares casi irreales. No son solo formaciones de roca abiertas por el paso del tiempo, sino escenarios donde la luz cambia de color, el agua parece más transparente y el silencio se mezcla con el eco del mar. Entrar en una de ellas nadando, en kayak o buceando produce una sensación difícil de comparar con una playa convencional: por unos minutos, el Mediterráneo deja de ser una postal abierta y se convierte en un refugio escondido bajo la piedra.

Ese tipo de paisajes suelen asociarse a destinos lejanos, islas tropicales o costas exóticas donde el agua adquiere tonos imposibles. Sin embargo, no hace falta viajar a Tailandia, Grecia o el Caribe para encontrar una cueva marina de aspecto espectacular. En la provincia de Alicante, el litoral de Xàbia guarda rincones donde los acantilados caen directamente al mar, las calas solo son accesibles por agua y las rocas esconden túneles que se iluminan con un azul intenso cuando entra el sol.

Cala en Caló

Uno de esos lugares es Cala en Caló, una diminuta cala de Xàbia situada entre Cala Granadella y Cala Ambolo, bajo los acantilados de la costa alicantina. Es un enclave de aguas cristalinas, cantos rodados y grandes rocas que solo se puede alcanzar por mar, normalmente en kayak, paddle surf, barco o nadando si las condiciones son muy tranquilas. Se trata de una cala de apenas unos 25 metros, sin camino habilitado por tierra y tradicionalmente conocida por vecinos y navegantes antes de hacerse popular en redes sociales.

El gran secreto de Cala en Caló no está únicamente en su agua transparente, sino en la enorme roca que se levanta frente a la orilla, justo en el centro de la pequeña bahía. Esta roca habría quedado separada de los acantilados y se ha ido erosionando con el viento, la lluvia y, sobre todo, el impacto constante de las olas. El resultado es una especie de islote natural hueco por su parte inferior, con entradas y salidas que permiten acceder a una cueva marina desde el agua.

Cueva bajo un islote

La cueva bajo el islote es lo que convierte este rincón en una experiencia diferente. Bajo la roca se forma un pequeño sistema de túneles conectados con una cámara central, lo bastante amplia para que varias personas puedan permanecer dentro con aire para respirar, siempre que se entre con precaución y en condiciones de mar calmada. Ese juego de entradas, túneles y reflejos es el que crea el efecto más llamativo: una luz azul turquesa que entra filtrada por el mar y transforma el interior de la cueva en una piscina natural luminosa.

Snorkel

El fenómeno tiene una explicación sencilla, pero no por ello menos espectacular. Cuando la luz del sol entra por una abertura submarina, el agua filtra parte de los tonos cálidos y deja pasar con más fuerza los azules y verdes. Por eso el interior parece iluminado desde abajo, como si la roca guardara una lámpara natural bajo el Mediterráneo. En Cala en Caló, ese efecto se combina con la claridad del agua, los fondos de piedra y la estrechez de la bahía, creando una estampa espectacular. Es un lugar perfecto para el snorkel, aunque no debe confundirse con una atracción sin riesgos: para entrar en una cueva marina hay que saber nadar bien, llevar equipo adecuado, evitar días de oleaje y, si no se conoce la zona, hacerlo con guías locales.

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La popularidad de Cala en Caló ha crecido mucho en los últimos años y en verano puede haber excursiones en kayak, paddle surf y embarcaciones fondeadas en las inmediaciones, lo que aumenta la presión sobre un entorno muy frágil. Además, el acceso exclusivo por mar obliga a extremar el respeto: no dejar residuos, no tocar la fauna ni la flora marina, evitar fondeos sobre posidonia y no entrar en la cueva si el mar cambia o hay demasiada gente. La recompensa, si se visita con responsabilidad, es una de las experiencias más singulares de la Costa Blanca: una cala minúscula, una roca hueca en mitad de la bahía y una cueva acuática donde hay que mojarse, bucear y mirar cómo el Mediterráneo se vuelve azul eléctrico bajo la piedra.