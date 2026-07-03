La piscina natural de agua salada y turquesa más deseada del verano: está en el norte de Alicante

En verano hay dos tipos de personas: las que no conciben las vacaciones sin playa y las que prefieren la comodidad de una piscina. Las primeras buscan el olor a sal, el sonido de las olas, la arena en los pies y la sensación de nadar en mar abierto. Las segundas valoran el agua tranquila, la seguridad de un baño sin sobresaltos, la poca profundidad y la posibilidad de relajarse sin estar pendientes del oleaje. Entre ambos mundos parece haber una frontera clara, pero hay rincones del Mediterráneo donde esa diferencia se difumina.

La Costa Blanca guarda varios enclaves que parecen diseñados para reconciliar a los dos bandos. Son playas que tienen alma de cala y comportamiento de piscina natural: aguas limpias, poco movimiento, fondos visibles y un entorno recogido que protege del oleaje. No son grandes arenales abiertos al viento, sino pequeñas bahías donde el mar entra con calma y se vuelve transparente. Para quienes quieren bañarse en el Mediterráneo sin renunciar a la tranquilidad de una piscina, estos lugares se convierten en el plan perfecto para el verano.

Playa El Portet

Uno de los mejores ejemplos es la Playa El Portet, en Teulada-Moraira, una pequeña bahía de forma semicircular que parece una piscina natural de aguas turquesa. La península del Cap d’Or resguarda esta ensenada y la protege del oleaje, creando un rincón de aguas tranquilas y poco profundas, muy cómodo para el baño familiar, las primeras experiencias con el snorkel o una salida relajada en kayak.

Moraira

Su imagen es una de las más reconocibles de Moraira: arena clara, zonas de roca, casas blancas junto al paseo, colinas mediterráneas al fondo y una lámina de agua que cambia del azul al verde según la luz del día. La playa se sitúa justo en la punta de la población y combina el encanto de una cala con la comodidad de un espacio semiurbano.

Perfecta para familias

El Portet es especialmente recomendable para quienes viajan en familia. Su forma de concha y la protección natural del Cap d’Or hacen que el mar suela estar más calmado que en otras playas abiertas, algo que permite a los niños jugar en la orilla y a los adultos bañarse con mayor sensación de seguridad. En temporada alta la ocupación puede ser elevada, por lo que es aconsejable llegar temprano si se quiere encontrar buen sitio, sobre todo en los días centrales del verano.

Más allá del baño, esta playa es también un punto de partida perfecto para descubrir el litoral de Moraira desde el agua y desde tierra. Sus aguas claras y los tramos rocosos cercanos la hacen atractiva para el snorkel y las rutas submarinas, mientras que el alquiler de elementos náuticos permite remar en kayak por un entorno protegido y muy fotogénico. Desde la playa también se puede iniciar la ruta hacia la Torre Vigía del Cap d’Or y la microreserva de flora del mismo nombre, así como la ruta de los miradores del litoral, un paseo que recorre distintos puntos de la costa.

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El Portet cuenta además con servicios que facilitan pasar el día completo. Es una playa semiurbana con paseo marítimo, acceso sencillo a pie o en coche, zonas de restauración próximas, lavapiés, papeleras, limpieza, aseos, servicio de vigilancia y salvamento en temporada estival, además de canal de acceso para pequeñas embarcaciones. Su atractivo, sin embargo, no está solo en la comodidad, sino en esa mezcla difícil de encontrar entre postal mediterránea y baño sereno. Teulada-Moraira tiene otras playas y calas, como l’Ampolla, Cap Blanc, Portitxolet o Llebeig, pero El Portet conserva algo especial: la sensación de estar en una piscina natural abierta al Mediterráneo, con aguas turquesa, montaña al fondo y el tiempo detenido frente al mar.