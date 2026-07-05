Fallece una joven de unos 30 años de Dénia al arrollarla en Xàbia la barca que había alquilado con unos amigos
La mujer ha sufrido un gravísimo corte en la femoral con la hélice de la embarcación
La Guardia Civil investiga el accidente pero las primeras pesquisas apuntan a que la joven iba en un "donut" enganchado a la barca que ha volcado y, al volver la lancha, le ha pasado por encima
Una tarde de diversión náutica ha acabado en tragedia en Xàbia. Una joven de unos 30 años de Dénia ha fallecido al arrollarla la embarcación que había alquilado con unos amigos. La hélice le ha seccionado la femoral y ha perdido mucha sangre. Ha llegado con vida a la rampa de varada pública del puerto de Xàbia. Allí la Cruz Roja y luego los sanitarios han intentado taponarle la hemorragia y recuperarle las constantes vitales. Ha llegado un equipo médico del SAMU. Todos los intentos por salvarla han sido en vano.
También han acudido la Policía Local, los bomberos y la Guardia Civil, que ya investiga cómo ha ocurrido el accidente. Los amigos de la joven se abrazaban, rotos de dolor, en el muelle.
Los amigos habían alquilado la embarcación en Dénia. La normativa es laxa y el negocio de las barcas de alquiler va a más. Han puesto rumbo a Xàbia. Llevaban, según las fuentes consultadas, un "donut" (una especie de rosquilla hinchable) enganchada en la embarcación. Allí iban varios amigos. Surcaban la bahía de Xàbia (entre los cabos de Sant Antoni y Sant Martí). El "donut" ha volcado. La embarcación, según las mismas fuentes, ha girado para recoger a quienes estaban en el agua. Y en ese momento ha ocurrido la absoluta fatalidad. Las primeras investigaciones apuntan a que la embarcación le ha pasado por encima a la chica. Le ha seccionado la femoral.
Antecedente: otra joven murió arrolada por un yate el pasado verano
El terrible accidente náutico tiene un precedente no muy lejano. El pasado verano, en agosto, una mujer de 34 años murió al caer al mar del yate en el que navegaba con amigos y sufrir gravísimos cortes con la hélice. Ocurrió en la costa del Cap Prim.
El accidente de esta tarde, según han apuntado las fuentes citadas, pone de manifiesto una vez más la inseguridad que genera al poder alquilar embarcaciones pese a no tener experiencia de navegación. No obstante, la investigación está en marcha y la Guardia Civil determinará las circunstancias concretas del accidente.
Fuente: Levante - EMV
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