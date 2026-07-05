Rescatadas tres personas en el Montgó tras quedarse sin agua durante una ruta de senderismo

Tres personas tuvieron que ser auxiliadas en la tarde de este domingo en el parque natural del Montgó, en la zona de Jesús Pobre, después de que uno de los integrantes del grupo fuera incapaz de continuar la marcha tras varias horas caminando y quedarse sin agua.

El aviso se recibió a las 15:51 horas, lo que motivó la movilización del helicóptero del Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Los afectados eran un padre de 51 años, su hijo de 19 y un amigo de este, también de 19 años. Según la información facilitada por el Consorcio, el grupo se encontraba realizando una ruta por una senda del Montgó cuando, debido a la falta de agua y al desgaste acumulado tras varias horas de caminata, uno de los jóvenes manifestó que no podía continuar avanzando.

Ante la imposibilidad de completar el recorrido por sus propios medios, los efectivos de rescate procedieron a la extracción aérea del joven, que fue trasladado en helicóptero hasta el helipuerto de Dénia.

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La intervención concluyó a las 17:00 horas, sin que se haya informado de lesiones de gravedad.