La cala más inaccesible y paradisíaca de Alicante: hay que bajar con cuerda y es peligroso, pero merece la pena

Los lugares más paradisíacos de la costa suelen tener algo en común: no están a pie de paseo marítimo ni aparecen al final de una carretera cómoda con aparcamiento junto a la arena. Muchas veces se esconden detrás de acantilados, barrancos, sendas estrechas o tramos de mar que obligan a remar, nadar o caminar más de la cuenta. Esa dificultad, que para algunos es un obstáculo, es precisamente lo que mantiene a salvo parte de su belleza. Cuanto más cuesta llegar, más posibilidades hay de encontrar silencio, agua limpia y un paisaje menos alterado.

En la Costa Blanca, donde muchas playas se llenan cada verano de sombrillas, chiringuitos y ruido, los rincones más recónditos siguen siendo un refugio para quienes buscan otra forma de disfrutar del Mediterráneo. No ofrecen todas las comodidades, pero sí una recompensa distinta: tranquilidad, sensación de aventura y contacto directo con la naturaleza. Eso sí, conviene no confundir paraíso con facilidad. Algunas calas son tan espectaculares como exigentes, y visitarlas requiere preparación, respeto por el entorno y prudencia.

Cala dels Testos

Una de las más impresionantes es Cala dels Testos, en El Poble Nou de Benitatxell, al norte de la provincia de Alicante. Protegida por los acantilados de la Marina Alta y situada junto al imponente Morro Falquí, esta pequeña cala virgen se mantiene como uno de los rincones más salvajes del litoral alicantino. Es una cala de difícil acceso, sin entrada por carretera, a la que únicamente se puede llegar por mar o siguiendo una senda por el barranco, conocida como la Ruta dels Testos. Su aislamiento, precisamente, es lo que ha permitido que conserve esa imagen casi intacta de playa escondida bajo paredes verticales.

La cala apenas mide unos 40 metros y está formada principalmente por cantos rodados, aunque puede aparecer algo de arena. Su gran atractivo está en el contraste entre las rocas, los acantilados y el azul turquesa del Mediterráneo. En este punto, las paredes se elevan a más de 100 metros sobre el mar, creando una sensación de encierro natural que hace que la cala parezca un pequeño anfiteatro abierto al agua. No hay paseo, bares, hamacas ni servicios de playa: solo piedra, mar y silencio, algo cada vez más difícil de encontrar en una costa tan visitada como la alicantina.

Bajada peligrosa

El acceso por tierra es el que ha convertido a Cala dels Testos en una de las calas más inaccesibles de Alicante. Para llegar hay que descender por el Barranc de l’Infern, una ruta corta pero de dificultad alta, con tramos verticales de roca pulida que se superan con ayuda de cuerdas fijas. Para llegas sano y salvo a la cala es necesario usar manos y pies y no conviene llevar nada que no quepa dentro de una mochila. Además, se requiere cierta forma física y no está indicada para niños.

Por eso, no es una excursión recomendable para personas sin experiencia en montaña, barrancos o terrenos complicados. En verano, además, el calor dentro del barranco puede ser asfixiante, no siempre hay cobertura y un accidente puede complicar mucho cualquier rescate. Por esta razón es muy importante informarse sobre las rutas, respetar la señalización y no subestimar la orografía de esta zona.

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Llegar por mar

La alternativa más recomendable para muchos visitantes es llegar por mar desde Cala Moraig, situada a poca distancia, en kayak, paddle surf o embarcación, siempre respetando la posidonia y evitando fondear sobre fondos protegidos. Quien se acerque a Cala dels Testos debe hacerlo con mentalidad de mínimo impacto: sin neveras, sin trastos, sin basura y sin improvisar. La cala merece la pena precisamente porque sigue siendo salvaje, pero para que continúe así hay que entender que su belleza depende tanto de su difícil acceso como del respeto de quienes consiguen llegar.