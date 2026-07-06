Más y más arriba: la construcción trepa a laderas "imposibles" en la Marina Alta
El urbanismo de los chalés de lujo no tiene techo en la Marina Alta. Laderas de pendientes «imposibles» están ya en el radar de los olfateadores de suelo. En Benitatxell, esa fiebre de ganar altura llega a otra cima de muros de «pedra seca»
Más y más arriba. La rampa es de aúpa. Se llega a los chalés más altos de la urbanización la Joya, en el Poble Nou de Benitatxell. Allí, casi en la cima de este montículo que está arrimado al Puig de la Llorença, hay un cartel de «se vende». Hace algún tiempo que se colocó. La novedad es que en una esquina se ha pegado un letrero de «vendido». ¿Quién iba a comprar una ladera «imposible» (por la pendiente)? En la Marina Alta, el urbanismo, tarde o temprano, conquista terrenos escarpados y de gran pendiente. Ocurrió antes: urbanizaciones en les Rotes de Dénia, la Corona y la Cuesta de San Antonio en Xàbia o el Morro de Toix (Maryivilla) en Calp. Y ahora, terrenos que quedaban allá arriba, a trasmano del negocio de los chalés de lujo, están en el punto de mira de un negocio, el de la construcción, que en la comarca no tiene techo. Los olfateadores de suelo demuestran un fino radar. Levantan la vista y le echan el ojo a esas colinas que, por abruptas, se habían salvado hasta ahora del hormigón.
Estos cerros que bordean el Puig de la Llorença se contagian del frenesí urbanístico de la Cumbre del Sol. No paran las obras. Se construyen chalés y también apartamentos escalonados. Incluso una tipología que en el resto de la Marina Alta parece superada, la de los adosados, sigue aquí funcionando.
En este montículo de la Joya, en los terrenos que hacen cumbre, todavía se podrían construir, según indica el cartel inmobiliario, nada menos que 25 chalés. Esta ladera conserva vestigios de la sacrificada agricultura de secano. Está abancalada. Los muros de «pedra seca» domesticaron la salvaje montaña. Permitieron ganar estrechas franjas cultivables. En uno de estos muros hay excavado un antiguo horno. Aquella agricultura era heroica. Los muros se conservan aquí bastante bien. Las piedras están sabiamente trabadas.
El cartel de «se vende» indica que el «solar» abraza 9.108 metros cuadrados. La topografía es complicada. Las primeras obras, cuando se inicien, consistirán en morder la montaña, en hacer fuertes desmontes. Los muros de «pedra seca», técnica constructiva declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, están abocados a desaparecer.
Los inversores seguro que han mirado a un lado y a otro y han visto claro el negocio. La perspectiva es extraordinaria. Se divisa el perfil del Poble Nou de Benitatxell. El pueblo, con la torre y la cúpula de la iglesia, se recorta sobre el Montgó. Y si se mira hacia el sudeste lo que se ve es un resquicio de mar, el Penyal d’Ifac y las sierras d’Oltà y Bèrnia.
Urbanismo disperso, ermitaños del lujo
El «boom» de los chalés de lujo y esa querencia de las promotoras a buscar suelos más y más altos han puesto en el mercado terrenos que se tenían por poco propicios para la construcción. Este urbanismo obliga a abrir viales con pendientes acusadísimas. Hacer obras de urbanización en las abruptas laderas va «contra natura». Y no solo en el sentido de que se destruye un lugar de destacado valor natural y paisajístico. Va en contra de vivir en pueblo y comunidad. El urbanismo disperso y que trepa montaña arriba aísla. En esos chalés de las alturas vivirán ermitaños del lujo.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: Levante - EMV
- La travesía Tabarca-Santa Pola vuelve a conquistar a 1.405 nadadores: 'El último kilómetro ha sido a corazón
- Marc Márquez, sobre vivir en Andorra: 'A nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
- Muere un motorista de 50 años en un choque frontal con un coche en la N-332 en El Campello
- El refugio de Alejandro Sanz en Alicante: una villa mediterránea entre calas y privacidad
- «Mi padre luchó hasta el final, sabía que lo estaban buscando»
- Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
- El refugio de Javier Cámara en Alicante: una casa mediterránea con vistas privilegiadas