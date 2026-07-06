La ruta junto al mar en Alicante que sube hasta una torre vigía con panorámicas espectaculares: los días claros se ve hasta Ibiza

En verano, las rutas de senderismo cambian de reglas. El calor convierte cualquier subida en un esfuerzo mayor y obliga a elegir bien el horario, el recorrido y el tipo de paisaje. No es lo mismo caminar por una pista interior a pleno sol que hacerlo junto al mar, con la posibilidad de refrescarse antes o después de la excursión. Por eso, las rutas costeras se convierten en una de las mejores opciones durante los meses más calurosos, siempre que se hagan temprano, con agua suficiente y evitando las horas centrales del día.

La recompensa de estos senderos está en combinar naturaleza, baño y vistas. Caminar al amanecer o a última hora de la tarde por un cabo mediterráneo permite disfrutar del paisaje sin sufrir tanto las altas temperaturas y, además, terminar la ruta con un chapuzón en una cala cercana. En la provincia de Alicante hay recorridos que resumen muy bien ese plan: subidas cortas, acantilados, miradores naturales, historia y playas donde recuperar fuerzas. Uno de los más completos se encuentra en Teulada-Moraira.

Torre Vigía del Cap d’Or

Se trata de la ruta a la Torre Vigía del Cap d’Or, un sendero local señalizado como SL-CV 51 que parte del entorno de la playa del Portety asciende hasta lo alto de una estrecha península que se adentra en el Mediterráneo. Es un sendero local de dificultad fácil, con 1,46 kilómetros, 138 metros de desnivel y un tiempo aproximado de una hora, aunque muchos senderistas alargan la experiencia entre hora y media y dos horas si salen desde la zona baja del Portet, hacen paradas o se acercan a los puntos de interés cercanos.

La ruta

El recorrido comienza cerca de la ermita de San Juan Bautista, en un extremo de la playa del Portet. Desde allí, las señales verdes y blancas del sendero conducen por varias calles empinadas hasta el inicio del tramo de tierra, en la zona de la calle Puerto de Alcudia. La primera parte puede resultar algo más exigente por la pendiente y por la presencia de roca irregular, pero pronto el sendero se abre paso hacia el promontorio. Las franjas verdes y blancas marcan la subida hasta la torre y, desde arriba, las vistas sobre la bahía de Moraira, el Peñón de Ifach,l’Albir, la Sierra de Aitana e incluso Ibiza en días claros compensan el esfuerzo.

Cova de la Cendra

Uno de los desvíos más interesantes es el que conduce a la Cova de la Cendra, una cavidad vinculada a un importante yacimiento arqueológico. Su acceso es más complicado que el camino principal y no conviene bajar si no se está acostumbrado a caminar por terreno de montaña. El entorno del Cap d’Or forma parte además de un paisaje de alto valor natural y geológico, con acantilados, calizas, miradores y una línea de costa que marca el inicio de los grandes cortados que continúan hacia Benitatxell y Xàbia, hasta el entorno del Cap de la Nao.

En lo alto aparece la Torre Vigía del Cap d’Or, una construcción defensiva del siglo XVI levantada para vigilar el litoral frente a los ataques de piratas berberiscos. La torre domina el Mediterráneo desde unos 165 metros de altura, asomada al filo de los acantilados de la Punta de Moraira. Los vigías de esta torre mantenían contacto visual con otras defensas de la costa, como las de la Granadella y el entorno de Ifach. Su ubicación explica perfectamente su función: desde allí se controla la bahía de Moraira, la línea costera hacia Calp y, hacia el norte, la sucesión de acantilados que lleva hasta Benitatxell y el Cap de la Nao.

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Lo mejor de esta excursión es que permite refrescarse durante el plan si se organiza bien. Antes de empezar, la playa del Portet ofrece un baño tranquilo en una de las bahías más bonitas de Moraira; al terminar, el chapuzón sabe todavía mejor después de la subida. También es una ruta especialmente recomendable al atardecer, cuando la luz cae sobre el Peñón de Ifach, la Serra de Bèrnia, la Serra Gelada y buena parte de la costa norte de Alicante. Cap d’Or es el punto donde comienza esa línea de grandes acantilados que llega hasta Xàbia, y por eso la panorámica sobre Benitatxell y el Cap de la Nao es uno de sus grandes premios. La ruta es corta y sencilla, pero en verano conviene hacerla temprano o al final del día, llevar calzado adecuado, agua suficiente y no subestimar el sol: junto al mar, incluso los senderos fáciles pueden volverse duros si se caminan a la hora equivocada.